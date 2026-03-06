Netflix corta lazos con Meghan Markle

Estados Unidos.

La compañía de streaming, Netflix, ha roto oficialmente su relación con As Ever, la polémica marca de estilo de vida de Meghan Markle, según confirma el sitio Page Six. "Su programa no se emitió, así que no tenía sentido continuar la colaboración", declaró una fuente de la industria en exclusiva a Page Six, refiriéndose a la serie de dos temporadas de Markle, "With Love, Meghan". Un portavoz de Netflix declaró a Page Six: "La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de formas hermosas y sencillas inspiró la creación de As Ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión". "Como siempre se planeó, Meghan continuará expandiendo la marca y la llevará a su siguiente etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo", añadió la empresa de entretenimiento en el comunicado.

Representantes de la marca "As Ever" agradecen a Netflix por el tiempo de su colaboración Mientras tanto, un portavoz de As Ever declaró a Page Six que la compañía "agradece la colaboración con Netflix durante su lanzamiento y nuestro primer año". “Hemos experimentado un crecimiento significativo y rápido, y As Ever ya está lista para consolidarse por sí sola”, continuó el portavoz. “Nos espera un año emocionante y estamos deseando compartir más”. Meghan Markle, de 44 años, y el príncipe Harry, de 41, negociaron un acuerdo de 100 millones de dólares con Netflix tras dejar la familia real en 2020. Lanzaron múltiples proyectos bajo este lucrativo contrato, incluyendo su documental revelador de 2023, “Harry & Meghan”, que fue un gran éxito para la plataforma. Sin embargo, su documental “Polo” y “With Love, Meghan” no lograron causar sensación.

Este último proyecto, que utilizó para promocionar sus productos de As Ever, no fue renovado por Netflix para una tercera temporada debido a la caída de audiencia, según confirmó previamente Page Six. En agosto pasado, el medio estadounidense informó que la pareja extendió su colaboración con la plataforma, pero por una cantidad “mucho” menor que el acuerdo original. Bajo el nuevo acuerdo, los Sussex tenían varios proyectos en marcha, incluyendo adaptaciones del exitoso libro de Carley Fortune, "Meet Me at the Lake", y la novela romántica de Jasmine Guillory, "The Wedding Date". Netflix pagó alrededor de 3 millones de dólares por los derechos de "Meet Me at the Lake". Pero Page Six informó recientemente de que ambos proyectos estaban estancados, lo que ponía en peligro la totalidad de su acuerdo. "Tres años de desarrollo para una película como esta en Netflix no es bueno", reveló una fuente de Hollywood.