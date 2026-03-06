Noche romántica con Los Iracundos y Germaín de la Fuente en San Pedro Sula

La voz de Christian Izquierdo transportó a los sampedranos en un viaje por el tiempo con las melodías de Los Iracundos.
El vocalista, junto con los músicos que continúan el legado de la reconocida agrupación uruguaya fundada en 1958, deleitó al público que asistió al Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula.
Durante dos horas, la audiencia coreó y disfrutó inolvidables himnos de la música romántica como “Tú con él”, “Las puertas del olvido”, “Es la lluvia que cae” y “Va cayendo una lágrima”, entre otros.
El recinto se llenó de una atmósfera romántica, propicia para disfrutar de canciones que han acompañado a varias generaciones a lo largo de los años.
Pero los asistentes no solo disfrutaron de las piezas de Los Iracundos. Antes de esta presentación, el artista chileno Germaín de la Fuente, vocalista de Los Ángeles Negros, otra agrupación icónica de la música romántica latinoamericana, subió al escenario para interpretar temas como “Murió la flor”, “Cómo quisiera decirte”, “Déjenme si estoy llorando” y “Debut y despedida”.
Al concluir su presentación, Germaín de la Fuente bajó del escenario para compartir con los asistentes, quienes aprovecharon el momento para tomarse fotografías con el legendario artista chileno. Este gesto se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.
Tras su presentación en San Pedro Sula, Los Iracundos y Germaín de la Fuente continuarán su gira por Honduras. Este viernes 6 de marzo se presentarán en Tegucigalpa, mientras que el sábado 8 ofrecerán un espectáculo especial en Choluteca.
Los boletos están disponibles en el sitio web de SMART-TICKET y en su kiosco ubicado en Mall Multiplaza, Tegucigalpa. En Choluteca pueden adquirirse en la oficina de Agua Santa Emilia, en el barrio Los Mangos.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 9771-7519.
Los Iracundos, aclamados por el público:
Germaín de la Fuente, una voz espectacular que sigue cautivando a generaciones:
Por Daniela Ramos.