Noche romántica con Los Iracundos y Germaín de la Fuente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La voz de Christian Izquierdo transportó a los sampedranos en un viaje por el tiempo con las melodías de Los Iracundos.

El vocalista, junto con los músicos que continúan el legado de la reconocida agrupación uruguaya fundada en 1958, deleitó al público que asistió al Colegio de Ingenieros Civiles de San Pedro Sula.

Durante dos horas, la audiencia coreó y disfrutó inolvidables himnos de la música romántica como “Tú con él”, “Las puertas del olvido”, “Es la lluvia que cae” y “Va cayendo una lágrima”, entre otros.

El recinto se llenó de una atmósfera romántica, propicia para disfrutar de canciones que han acompañado a varias generaciones a lo largo de los años.

Pero los asistentes no solo disfrutaron de las piezas de Los Iracundos. Antes de esta presentación, el artista chileno Germaín de la Fuente, vocalista de Los Ángeles Negros, otra agrupación icónica de la música romántica latinoamericana, subió al escenario para interpretar temas como “Murió la flor”, “Cómo quisiera decirte”, “Déjenme si estoy llorando” y “Debut y despedida”.