Negociación del salario mínimo sigue sin acuerdo tras tercera reunión

Tegucigalpa, Honduras.

La mesa tripartita encargada de negociar el nuevo salario mínimo en Honduras realizó este viernes su tercera reunión, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo entre representantes del Gobierno, el sector empresarial y las centrales obreras. El proceso busca definir el ajuste salarial que regirá en 2026, en medio de un retraso en la instalación de la comisión responsable de establecer los nuevos montos para los distintos sectores productivos. Tras el encuentro, Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), reconoció que las conversaciones aún no registran avances concretos.

“Hay que ser sincero, no ha habido avance. Uno no puede decir cosas que no han sucedido”, expresó. Durón explicó que durante la reunión el sector privado solicitó más tiempo para continuar con el análisis de las propuestas presentadas. “El sector privado pidió un tiempo más para la próxima semana. El sector laboral ya tiene una propuesta. Hay una contrapropuesta que no se acepta”, indicó. El dirigente sindical señaló que esperan lograr una definición en los próximos días, ya que la discusión se ha extendido por varias semanas. “Esperamos que la próxima semana ya tengamos una decisión sobre este tema, porque ya es demasiado tiempo”, afirmó. Durón también sostuvo que la propuesta de los trabajadores parte de la necesidad de que el ajuste salarial no sea inferior al actual, tomando en cuenta el aumento en el costo de vida. “No puede ir menos de lo que tenemos. Aceptar menos de lo que tenemos es aceptar que la canasta básica ha bajado de precio, que no hay incremento a los combustibles o a los productos de primera necesidad. Eso no se puede aceptar”, sostuvo.

Factores en debate