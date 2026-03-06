Datos que debes saber antes de los Premios Óscar 2026

Hollywood se prepara para una nueva entrega de los Premios Óscar, que este 15 de marzo volverán a celebrarse en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La jornada arrancará con la tradicional alfombra roja a las 4:00 p. m., seguida de la ceremonia principal a partir de las 7:00 p. m.
Como dato curioso, este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que se entregarán 24 categorías competitivas, incluida por primera vez la categoría de Mejor Casting.
A continuación te compartimos todos los detalles de la ceremonia.
¿Cuándo y a qué hora son los Oscar 2026?
La edición 2026 de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, en el reconocido Teatro Dolby, sede habitual de la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
La transmisión en vivo comenzará a las 4:00 p. m. con la tradicional alfombra roja, en la que desfilan los nominados e invitados de la industria del cine. La ceremonia principal está programada para iniciar a las 7:00 p. m.
¿Dónde se puede ver la ceremonia?
La transmisión será en vivo por el canal ABC y también disponible en plataformas de streaming como Hulu.
Presentadores de los Oscar 2026
Como ocurre cada año, varias categorías serán presentadas por ganadores de ediciones anteriores. Entre los anunciados para esta edición figuran Adrien Brody, premiado por The Brutalist; Kieran Culkin, ganador por A Real Pain; Mikey Madison, reconocida por Anora; y Zoe Saldaña.
Favoritos rumbo a la ceremonia
Aunque los ganadores se conocerán hasta la noche de la premiación, algunas producciones y actuaciones ya aparecen entre las favoritas tras la temporada de premios.
En la categoría de mejor actriz, una de las candidatas más comentadas es Jessie Buckley, por su interpretación en Hamnet. También se menciona a Rose Byrne, cuyo trabajo en Si pudiera, te patearía ha recibido comentarios positivos de la crítica.
En mejor actor, figuran Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra y Wagner Moura por El Agente Secreto. Esta última producción también compite en la categoría de mejor película internacional.
Por su parte, la categoría de mejor película, que reúne a diez nominadas, tiene entre las favoritas a El Agente Secreto, Hamnet, Marty Supreme y Una batalla tras otra, títulos que han destacado a lo largo de la temporada de premios.