Datos que debes saber antes de los Premios Óscar 2026

Hollywood se prepara para una nueva entrega de los Premios Óscar, que este 15 de marzo volverán a celebrarse en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La jornada arrancará con la tradicional alfombra roja a las 4:00 p. m., seguida de la ceremonia principal a partir de las 7:00 p. m.

Como dato curioso, este año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que se entregarán 24 categorías competitivas, incluida por primera vez la categoría de Mejor Casting.

A continuación te compartimos todos los detalles de la ceremonia.

¿Cuándo y a qué hora son los Oscar 2026?

La edición 2026 de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, en el reconocido Teatro Dolby, sede habitual de la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La transmisión en vivo comenzará a las 4:00 p. m. con la tradicional alfombra roja, en la que desfilan los nominados e invitados de la industria del cine. La ceremonia principal está programada para iniciar a las 7:00 p. m.

¿Dónde se puede ver la ceremonia?

La transmisión será en vivo por el canal ABC y también disponible en plataformas de streaming como Hulu.

Presentadores de los Oscar 2026

Como ocurre cada año, varias categorías serán presentadas por ganadores de ediciones anteriores. Entre los anunciados para esta edición figuran Adrien Brody, premiado por The Brutalist; Kieran Culkin, ganador por A Real Pain; Mikey Madison, reconocida por Anora; y Zoe Saldaña.