Air Supply en Honduras: fecha, lugar y precios del concierto 2026

La banda australiana Air Supply, referente de la música romántica de los años 80, ofrecerá un concierto en Honduras el próximo sábado 7 de marzo de 2026, en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, según información publicada en la plataforma de venta de boletos eticket.

El espectáculo está programado para comenzar a las 9:00 de la noche y forma parte de la agenda de presentaciones internacionales que continúan llegando al país. El evento es producido por CR Entertainment & Conciertos Honduras.

Con éxitos como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All y Lost in Love, Air Supply se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la música romántica de la llamada “década dorada” del pop.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el concierto promete ser una velada para cantar, recordar y revivir los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones de seguidores de la banda.

Últimos boletos disponibles

La venta de entradas se realiza a través del sitio web www.eticket.hn y en kioscos ubicados en Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza San Pedro Sula y Metromall Tegucigalpa.

Según los organizadores, los últimos boletos aún están disponibles en varias localidades. Los precios son los siguientes:

EXP BAC Plus: L6,119 (10% de descuento BAC: L5,507)

Experiencia BAC: L5,201 (10% de descuento BAC: L4,681)

Air Supply Lovers: L3,977 (10% de descuento BAC: L3,580)

General: L1,836 (10% de descuento BAC: L1,652)

El descuento aplica para clientes de BAC, según detalla la información de la boletera.

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación debido a la disponibilidad limitada para el espectáculo.

Air Supply, integrada por Russell Hitchcock y Graham Russell, mantiene una trayectoria de más de cuatro décadas y continúa presentándose en escenarios de todo el mundo con su repertorio de baladas que marcaron época.