Sancionan a conductor de patrulla por infracción de tránsito en San Pedro Sula

San Pedro Sula

La Policía Nacional de Honduras confirmó la sanción impuesta a uno de sus propios agentes en San Pedro Sula, luego de que una denuncia ciudadana se volviera viral en redes sociales.

El conductor de la patrulla fue señalado por ciudadanos tras ignorar las normas de circulación básicas. Según la publicación en redes sociales de la Policía Nacional, la infracción consistió en no respetar su turno; el agente no mantuvo su posición dentro de la fila de vehículos de acuerdo al orden de llegada. Además, realizó maniobras para aventajar a otros conductores en una fila sucesiva.

Agentes de vialidad y transporte procedieron a aplicar la sanción basándose estrictamente en la normativa vigente.

La sanción se aplicó de acuerdo al artículo 99-14 de la Ley de Tránsito, que regula el comportamiento de los conductores en filas vehiculares.

Finalmente, este caso marca la importancia de la participación ciudadana a través de las plataformas digitales.