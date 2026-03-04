Caen los presuntos asaltantes de la banda del carro gris que sembraba terror en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

La Policía Nacional capturó a tres supuestos integrantes de la banda delictiva conocida como el carro gris, señalada de cometer múltiples asaltos a mano armada en distintos sectores de San Pedro Sula. La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 7 (UMEP-7), bajo la coordinación de la Jefatura Regional No. 2, tras varias denuncias ciudadanas sobre robos en la ciudad. Según las autoridades, los sospechosos estarían vinculados a asaltos ocurridos en zonas como Medina, Barandillas, Jardines del Valle y Guamilito, donde comerciantes y clientes fueron víctimas de atracos armados.

Los detenidos fueron identificados como Arnold Bladimir Hernández Urbina, de 38 años; Christopher Reyes Moreno, de 35; y Brayan Enrique Gonzales Briones, de 32. Las capturas se realizaron en la colonia Satélite IV etapa, donde los agentes ubicaron a los sospechosos mientras se desplazaban en un vehículo tipo turismo, marca Honda Civic, color gris, que presuntamente utilizaban para cometer los delitos.

Así operaban

De acuerdo con las investigaciones, los integrantes de la banda ingresaban armados a negocios en distintos sectores de la ciudad para intimidar a empleados y clientes. Bajo amenazas con armas de fuego, despojaban a sus víctimas de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otras pertenencias personales. Las autoridades también indicaron que los sospechosos interceptaban a personas en la vía pública, aprovechando momentos de descuido para cometer los asaltos y luego escapar en el vehículo gris. Durante el operativo, los agentes verificaron en el sistema policial que dos de los detenidos registran denuncias y detenciones previas por distintos delitos.

Evidencia decomisada

En la operación se decomisaron dos armas de fuego: un revólver calibre 38 marca Taurus y una pistola marca Beretta. Además, los agentes incautaron 15 teléfonos celulares, nueve relojes de pulsera, siete tarjetas bancarias y un monedero azul marca Tommy Hilfiger. Las autoridades indicaron que investigan la procedencia del vehículo y de las armas para determinar si los sospechosos estarían vinculados a otros hechos delictivos recientes en la ciudad.