Caso Sedesol: José Carlos Cardona, Isis Cuéllar y el resto de acusados se defenderán en libertad

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Un juez del Poder Judicial resolvió este miércoles dictar auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva para los 12 imputados en el caso "Chequesol", entre ellos la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona. La decisión judicial implica que los señalados continuarán el proceso en libertad bajo medidas cautelares, mientras avanzan las investigaciones y etapas procesales del caso.

En la misma resolución, el juez determinó ratificar la suspensión de Cuéllar de su cargo como diputada, manteniendo vigente esta medida. Dicha disposición permanecerá en efecto hasta que se defina la situación legal de la legisladora en el desarrollo del proceso judicial. Las 12 personas, que están imputadas por 67 delitos de fraude en el caso Sedesol, son: Isis Carolina Cuéllar (diputada), José Carlos Cardona Erazo (exministro), Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano, Paola Pérez, Mirza Sánchez Maradiaga. Previo a la resolución de la audiencia inicial, que se extendió por varias semanas, el Ministerio Público había solicitado que todos los imputados fueran enviados a prisión preventiva, mientras que las defensas pidieron al juez que se otorgara medidas alternas a la detención.

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