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José Carlos Cardona: "Libre ha negociado; le dije al fiscal que lo iban a sacar"

El exministro de Sedesol señaló que los funcionarios "son fichas descartables"

José Carlos Cardona: Libre ha negociado; le dije al fiscal que lo iban a sacar

Cardona llegó este miércoles al Poder Judicial para conocer la resolución de la audiencia inicial en el denominado caso "Chequesol".

Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó este miércoles a la resolución de la audiencia inicial en su contra y otras 11 personas, vinculadas al caso de corrupción denominado “Chequesol”.

A su llegada, el exfuncionario aseguró que es inocente de los señalamientos y cuestionó el manejo del proceso judicial en su contra.

También están en lista para ser enjuiciados Marlon Ochoa, Mario Morazán y Rebeca Ráquel

“Tal y como lo dije al fiscal, a él lo sacarán, sacarán a Marlon Ochoa; la coordinación de Libre ha negociado las cabezas de las personas, los funcionarios somos fichas descartables, yo nunca tuve responsabilidad”, expresó Cardona ante medios de comunicación.

Asimismo, sostuvo que decidió renunciar a su cargo para someterse a las investigaciones, pero denunció que el Ministerio Público no le permitió rendir su declaración.

“Yo renuncié para que me investigaran y el mismo MP no me dejó declarar. Esto se pudo resolver de forma administrativa, pero no quisieron; pospusieron las audiencias para favorecer la campaña de la diputada que se reelegía en Copán”, afirmó.

Finalmente, Cardona manifestó que el proceso ha sido dirigido en su contra para perjudicarlo, aunque reiteró su confianza en demostrar su inocencia ante los tribunales.

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Redacción La Prensa
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