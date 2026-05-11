Tránsito revela nuevos detalles sobre accidente en Altos de Toncontín

José Manuel Juárez Murillo fue uno de los dos adolescentes que fallecieron en el trágico accidente. Su padre, don Samuel Juárez, recordó entre lágrimas la última conversación que sostuvo con su hijo antes de salir a trabajar. En ese diálogo, le pidió a José que estuviera listo al día siguiente para visitar el cementerio y coronar la tumba de su madre, quien falleció en 2024.