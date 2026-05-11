Tránsito revela nuevos detalles sobre accidente en Altos de Toncontín

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reveló un nuevo dato sobre el accidente registrado en Altos de Toncontín, en Tegucigalpa, donde perdió la vida el joven Jonathan Alexi Palma Ríos. Según las autoridades, el conductor del segundo vehículo involucrado en el percance era hermano de la víctima.
José Manuel Juárez Murillo y Jonathan Alexi Palma Ríos perdieron la vida en el accidente vial registrado la noche del 9 de mayo en la carretera hacia Altos de Toncontín, en la capital hondureña.
Jonathan Alexi Palma Ríos conducía uno de los vehículos involucrados y, según se informó, habría tomado el automóvil de su padre sin autorización mientras este no se encontraba en casa.
Por otro lado, la DNVT indicó que el segundo automotor involucrado, una camioneta doble cabina con paila, era conducido por un hermano de Jonathan, cuya identidad todavía no ha sido revelada.
"El otro que estaba haciendo piques era su hermano de 16 años y terminó en este evento. En la Prado iban cinco y dos resultaron ilesos", mencionó Darwin Hernández, subcomisario de la DNVT.
Las autoridades también informaron, que los dos conductores involucrados en el hecho eran menores de edad, de 16 y 14 años. En ese sentido, detalló que Jonathan Alexi Palma Ríos de 14 años, fue una de las víctimas mortales del accidente.
José Manuel Juárez Murillo fue uno de los dos adolescentes que fallecieron en el trágico accidente. Su padre, don Samuel Juárez, recordó entre lágrimas la última conversación que sostuvo con su hijo antes de salir a trabajar. En ese diálogo, le pidió a José que estuviera listo al día siguiente para visitar el cementerio y coronar la tumba de su madre, quien falleció en 2024.
José Juárez viajaba junto a Jonathan Palma al momento del accidente. Según lo relatado, el joven habría salido de su vivienda sin autorización de su padre y en contra de las indicaciones de la trabajadora del hogar donde residía.
Hasta el momento, los padres de Jonathan Alexi Palma Ríos no han emitido declaraciones sobre lo ocurrido, al igual que su hermano, quien conducía el otro vehículo involucrado, una camioneta doble cabina con paila.
En total, siete personas estuvieron involucradas en el accidente: cinco viajaban a bordo de una Toyota Prado que conducía Jonathan, mientras que dos más se transportaban en la camioneta doble cabina de paila. Los cuerpos de los menores fueron retirados de la morgue capitalina el domingo, alrededor del mediodía.