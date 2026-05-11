Accidente en Toncontín: José encerró a la trabajadora para escaparse con sus amigos

José Manuel Juárez Murillo fue uno de los dos adolescentes que perdieron la vida en el trágico accidente de tránsito registrado la noche del sábado 9 de mayo en la calle que conduce hacia Altos de Toncontín, en Tegucigalpa.
Su padre, don Samuel Juárez, relató entre lágrimas cómo fueron las últimas horas que compartió con su hijo antes de la fatal tragedia.
Don Samuel fue captado por LA PRENSA en la morgue del Ministerio Público mientras sostenía en sus manos la ropa que José llevaba puesta el día del accidente.
El padre recordó la última conversación que tuvo con su hijo antes de salir a trabajar. Según contó, cerca de las 8:20 de la noche se preparó para dirigirse al Hospital Escuela, donde labora y donde esa noche tenía turno asignado.
Antes de salir de casa, le pidió a José que estuviera listo al día siguiente para visitar el cementerio y coronar la tumba de su madre, quien falleció en 2024.
“Mañana ya esté listo, nos vamos a ir temprano. Solo salgo de turno a las 6:00 de la mañana y vamos a ir a coronar a su mamá”, le dijo don Samuel a su hijo antes de marcharse.
“Sí está bien, papi”, respondió el menor, sin imaginar que serían sus últimas palabras. El padre relató que, tras su salida de la vivienda ubicada en la residencial Francisco Morazán, el adolescente aprovechó para abandonar la casa sin autorización. “Solo me hizo la jugada, esperó a que yo me fuera y se salió. A la trabajadora la dejó encerrada”, expresó con pesar.
Según la información recopilada, José salió de su vivienda para reunirse con Jonathan Alexi Palma Ríos, el otro menor que falleció en el accidente. Jonathan residía en la residencial El Sauce y, de acuerdo con las versiones preliminares, fue quien tomó el vehículo de su familia para recoger a los demás adolescentes.
Jonathan salió de su casa junto a su hermana de 16 años y posteriormente se dirigió hacia la residencial Francisco Morazán para recoger a José Manuel. Después continuaron su recorrido por el anillo periférico.
El accidente ocurrió cuando la camioneta Toyota Prado en la que se conducían volcó aparatosamente hasta caer sobre la calle que conecta con Altos de Toncontín. Ambos menores salieron expulsados del vehículo y murieron en el lugar.
Las autoridades de Vialidad y Transporte informaron que en el percance estuvieron involucrados dos vehículos. Asimismo, detallaron que dentro de uno de los automotores fueron encontrados envases de bebidas alcohólicas.
Así quedó la escena del accidente: la camioneta derribó varios árboles a su paso. En la zona quedaron esparcidas ramas y troncos quebrados producto del impacto.