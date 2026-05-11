Accidente en Toncontín: José encerró a la trabajadora para escaparse con sus amigos

“Sí está bien, papi”, respondió el menor, sin imaginar que serían sus últimas palabras. El padre relató que, tras su salida de la vivienda ubicada en la residencial Francisco Morazán, el adolescente aprovechó para abandonar la casa sin autorización. “Solo me hizo la jugada, esperó a que yo me fuera y se salió. A la trabajadora la dejó encerrada”, expresó con pesar.