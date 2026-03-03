José Carlos Cardona critica al MP por oponerse a que "Carlón" y Redondo testifiquen

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó este martes a audiencia en el marco de la investigación por el denominado caso Sedesol.

Previo al ingreso, el exministro dio declaraciones a los medios, defendiendo su actuación, al tiempo que cuestionó la postura del Ministerio Público respecto a la posible comparecencia de otros exfuncionarios.

Cardona expresó que no tiene sentido que el ente acusador se oponga a una eventual testificación del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del exsecretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya.

“No sé si ellos vendrán, se les llamará para que participen y esclarezcan la situación. Yo creo que es importante. Quien ha argumentado que a este fondo en Copán se le dio uso político es el Ministerio Público, pero que se oponga a que los políticos vengan a testificar no tiene sentido”, manifestó.

El exfuncionario sostuvo que ambos exservidores públicos deben explicar cómo se creó el fondo cuestionado.

“Yo era ministro, no político, no me lancé a un cargo de elección. Ellos tienen que explicar cómo crearon este fondo”, afirmó. Además, consideró que este caso debe servir como lección para evitar que los gobiernos aprueben fondos destinados a ser manejados por diputados.

Cardona detalló que durante su gestión en Sedesol estuvo al frente de programas Proasol y Red Solidaria, asegurando que su administración fue transparente.

Cuestionó que las investigaciones se centren únicamente en el departamento de Copán y negó haber obtenido beneficios personales.

“La acusación ni siquiera es que me robé dinero. Estamos desprestigiados por esta situación que se salió de control”, señaló, al tiempo que criticó que desde la Presidencia se generara polémica en torno al caso.

Finalmente, el exsecretario afirmó que ha recibido amenazas a través de sus redes sociales por parte de personas de Copán. No obstante, aseguró que afronta el proceso con paciencia y confianza en el sistema judicial.

“No tengo nada que ver, no me beneficié de fondos, solo cumplí como ministro mis responsabilidades. Confío en la justicia y que saldré libre de todo esto”, concluyó.