Adán Fúnez es trasladado a juzgados ceibeños por caso Juan López

La Ceiba, Atlántida.

Previo a su traslado, el exedil brindó declaraciones a medios de comunicación y aseguró que enfrentará el proceso judicial alegando su inocencia.

Fúnez fue movilizado vía aérea bajo custodia policial luego de su captura ejecutada por autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional como parte de las investigaciones relacionadas con el crimen del defensor ambiental.

Adán Fúnez Martínez , exalcalde de Tocoa, Colón, fue trasladado este martes a los juzgados de La Ceiba para el inicio de la audiencia de declaración de imputado por el delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Juan Antonio López.

“No tenemos nada que temer porque somos inocentes. Las autoridades tomaron la decisión de ejecutar estas acciones, pero nos vamos a defender en los tribunales”, expresó Fúnez.

El exalcalde afirmó además que mantiene confianza en la justicia hondureña y en el desarrollo del proceso judicial que impulsa el Ministerio Público.

“Confío en la justicia divina y en la justicia hondureña”, manifestó.

Fúnez también señaló que respeta las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, quien aseguró que existen “pruebas fuertes y técnicas” en contra de los señalados en el caso.

“Tenemos derecho a defendernos”, añadió el exfuncionario municipal.

Las autoridades informaron este martes sobre la captura de tres personas vinculadas al asesinato del ambientalista Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Además de Adán Fúnez Martínez, fueron detenidos Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.

De acuerdo con el Ministerio Público, por este mismo caso ya guardan prisión otros tres acusados identificados como Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes presuntamente habrían participado de manera directa en la ejecución del crimen.

Según las investigaciones, Juan López fue asesinado a balazos el 14 de septiembre de 2024 cuando se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, luego de salir de la parroquia San Isidro Labrador.

El ambientalista era reconocido por su liderazgo en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como por su oposición a actividades extractivas en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Además de su labor ambientalista, López se desempeñaba como regidor de la Alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre).

Las autoridades judiciales continuarán en las próximas horas con el desarrollo de la audiencia para determinar las medidas judiciales correspondientes contra los imputados.