Gobierno mantiene plazo de 15 días para pagar factura de energía eléctrica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

“Todo fue regresar a lo normal como había estado siempre”, expresó Peña Panting al defender la decisión adoptada por la estatal energética.

Las declaraciones fueron brindadas tras una reunión entre autoridades de la Enee, miembros de la Comisión Reguladora de Energía (Cree) y diputados del Congreso Nacional, donde se discutió el impacto de la reducción del período de pago de 28 a 15 días.

Guillermo Peña Panting , gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ), confirmó este martes que el plazo de 15 días para el pago de la factura de energía eléctrica se mantendrá vigente, al considerar que la medida es necesaria para enfrentar la crisis financiera de la estatal.

El funcionario explicó que el esquema de pago cada 15 días fue el mecanismo habitual durante años y que únicamente se modificó temporalmente durante un período de seis meses.

Según el gerente de la Enee, el objetivo principal de la medida es mejorar el flujo de caja de la institución y atender los problemas financieros que enfrenta la empresa estatal.

“No se está queriendo afectar a nadie. En el cambio de los 15 a 28 días no hay un lempira más que se le cobra a nadie”, afirmó.

El gerente indicó además que la Enee trabaja simultáneamente en temas relacionados con reducción de pérdidas, eficiencia administrativa y reestructuración interna.

Por su parte, Milton Puerto, diputado y presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, reconoció la difícil situación financiera que atraviesa la Enee y sostuvo que la estatal requiere cambios estructurales para garantizar su sostenibilidad.

“Hoy por hoy perdemos alrededor de 1,300 millones de lempiras, y eso no debe continuar”, expresó el parlamentario.

Puerto señaló que una Enee con mayor capacidad financiera permitiría cumplir con los pagos a generadores de energía y mejorar las condiciones de futuras licitaciones eléctricas.

No obstante, el diputado también reconoció que diversos sectores de la población enfrentan dificultades económicas debido al aumento en los precios de los combustibles y la canasta básica.

“Como diputados del Congreso Nacional hemos manifestado que el clamor de la población es que no está en sintonía en este momento para pagar a los 15 días”, declaró.

El diputado Puerto aseguró que la Comisión de Energía continuará dialogando con autoridades del Ejecutivo y representantes de la Enee para buscar consensos sobre la medida.

“El diálogo siempre hay y los acuerdos siempre son posibles”, agregó Peña Panting al ser consultado sobre una posible revisión del plazo de pago.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cambios oficiales al esquema de facturación y se espera que el tema continúe siendo discutido en las próximas sesiones del Congreso Nacional.