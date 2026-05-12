Congreso y Enag firman convenio para acceso gratuito a leyes publicadas en La Gaceta

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El acuerdo, denominado Convenio de Acceso Universal y Gratuito a las Leyes de la República, fue suscrito por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el director de la Enag, Juan Manuel Gálvez.

El Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) firmaron este martes un convenio que permitirá a la población hondureña consultar de manera libre y gratuita las leyes de la República publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, poniendo fin a más de cuatro décadas de restricciones de acceso.

Durante el acto, Zambrano afirmó que el acceso a las leyes representa un derecho ciudadano y una herramienta clave para fortalecer la transparencia en el país. “El acceso a las leyes es un derecho, y es un derecho que el Congreso ha limitado por más de 44 años”, expresó.

El titular del Poder Legislativo cuestionó que históricamente la población no pudiera consultar de manera gratuita las normativas aprobadas por el Congreso.

“Siempre me pregunté por qué razón el Congreso, que es quien aprueba, produce, modifica, reforma y firma las leyes, no puede tener a la población, entregarle al pueblo las leyes que nosotros aprobamos”, manifestó.

Zambrano detalló que, gracias al convenio, el Congreso Nacional ahora cuenta con toda la base de datos de La Gaceta para ponerla a disposición de estudiantes, periodistas, abogados, catedráticos y ciudadanía en general sin costo alguno.

Asimismo, señaló que anteriormente la Enag cobraba alrededor de 2,000 lempiras anuales por el acceso a las publicaciones oficiales. El presidente del Congreso también anunció la creación de una nueva plataforma digital y una aplicación para facilitar el acceso inmediato a las leyes aprobadas en Honduras.

Además, invitó a las universidades públicas y privadas y al Colegio de Abogados de Honduras a sumarse a iniciativas de capacitación sobre el proceso de creación, aprobación y reforma de leyes en el país.

Para compensar los ingresos que dejará de percibir la Enag por concepto de suscripciones, el Congreso Nacional asumirá esos pagos hasta diciembre de 2026.

A partir de 2027, se incluirá una partida presupuestaria adicional destinada a cubrir esos costos.Por su parte, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, calificó la firma del convenio como un paso importante hacia la modernización y el fortalecimiento del acceso ciudadano a la información pública.

“Nos une un objetivo común: acercar las leyes y la información oficial del Estado al pueblo hondureño de manera más abierta, rápida y gratuita”, indicó.

Entretanto, el director de la Enag, Juan Manuel Gálvez, aseguró que la medida marca “una fecha histórica para Honduras”, ya que elimina el bloqueo que existía para consultar las leyes nacionales.

“Nosotros en momentos de estudio teníamos ese inconveniente, que no podíamos buscar leyes, y hoy con este portal vamos a tener acceso para todo el público”, concluyó.