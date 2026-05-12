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Sancionan a conductores por estacionar mal afuera de oficinas públicas

Más de 50 conductores son multados a diario en San Pedro Sula por estacionarse en zonas prohibidas, informó la DNVT.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 10:46 -
  • Kleymer Baquedano
Sancionan a conductores por estacionar mal afuera de oficinas públicas

Conductores que realizaban trámites en el Instituto Nacional de Migración (INM) se llevaron la sorpresa de encontrar una citatoria de Tránsito al salir de las oficinas, por estacionarse de forma indebida en las cercanías del lugar.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) está multando a varios conductores por dejar sus vehículos mal estacionados en distintos puntos de San Pedro Sula.

La mañana de este miércoles 12 de mayo de 2026, el turno fue para conductores que estaban estacionados de forma indebida en el bulevar del Norte, en la colonia Universidad, de San Pedro Sula.

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Esta es una de las zonas donde la DNVT realiza operativos diarios con el objetivo de mantener el orden vial. Al salir de realizar trámites en el Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado a escasos metros del Gran Bazar, varios conductores encontraron una nota citatoria colocada en el parabrisas por agentes de tránsito, en la que se les notificaba que debían presentarse al plantel de la institución, situado en la colonia Municipal, sector Calpules, para pagar la multa correspondiente por estacionarse de forma indebida.

“Ni siquiera hay un letrero que diga que está prohibido estacionarse”, dijo una de las conductoras afectadas.

LA PRENSA conversó con Jairo Ramos García, subcomisionado y jefe regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona norte, sobre estas medidas que tienen como objetivo ordenar la ciudad.

“Ya se sabe dónde no se pueden estacionar vehículos: en áreas verdes, aceras y otros espacios prohibidos”, expresó Ramos García.

Agentes de Tránsito colocaron citatorias a más de 20 vehículos que permanecían estacionados en fila afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en San Pedro Sula.

Agentes de Tránsito colocaron citatorias a más de 20 vehículos que permanecían estacionados en fila afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en San Pedro Sula.

 (Foto: LA PRENSA)

El funcionario detalló que a diario multan a más de 50 conductores en San Pedro Sula por estacionarse en zonas restringidas. Explicó que las personas citadas deben presentarse a la institución y pagar una multa de 300 lempiras. De no hacerlo, la sanción quedará reflejada en la matrícula vehicular y deberá ser cancelada posteriormente.

“Esto obedece a un ordenamiento vial que tenemos. Hay personas que se estacionan en medianas, áreas verdes, redondeles, aceras y bulevares, en lugares donde está prohibido. Le tomamos fotografías al vehículo para que cuando las personas lleguen al plantel sepan por qué fueron multadas”, manifestó Ramos García.

Asimismo, recomendó a los conductores acudir lo más pronto posible a saldar la multa para evitar acumular sanciones.

Ramos García explicó que la Policía Municipal mantiene mayor presencia en el centro y en los mercados de la ciudad.

La Ley de Tránsito establece en el artículo 80, inciso dos, que está prohibido estacionar vehículos en calzadas, aceras o en cualquier lugar donde se impida el libre tránsito, se afecte la visibilidad o se ponga en peligro la seguridad vial.

El inciso tres indica que también está prohibido estacionar vehículos en sentido contrario a la circulación.

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Asimismo, el inciso cuatro establece que no se permite estacionar vehículos en curvas, puentes y a menos de cinco metros de intersecciones, cruces de calles y pasos peatonales demarcados, cuando esto limite la visibilidad de los conductores.

Estacionarse temporalmente en la vía pública de forma que interrumpa el tránsito constituye una infracción leve, sancionada con una multa de 300 lempiras.

Las autoridades recordaron a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar los espacios autorizados para estacionar sus vehículos, con el fin de evitar sanciones y contribuir a una mejor circulación vehicular en la ciudad.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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