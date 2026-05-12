Sancionan a conductores por estacionar mal afuera de oficinas públicas

San Pedro Sula, Cortés

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) está multando a varios conductores por dejar sus vehículos mal estacionados en distintos puntos de San Pedro Sula. La mañana de este miércoles 12 de mayo de 2026, el turno fue para conductores que estaban estacionados de forma indebida en el bulevar del Norte, en la colonia Universidad, de San Pedro Sula.

Esta es una de las zonas donde la DNVT realiza operativos diarios con el objetivo de mantener el orden vial. Al salir de realizar trámites en el Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado a escasos metros del Gran Bazar, varios conductores encontraron una nota citatoria colocada en el parabrisas por agentes de tránsito, en la que se les notificaba que debían presentarse al plantel de la institución, situado en la colonia Municipal, sector Calpules, para pagar la multa correspondiente por estacionarse de forma indebida. “Ni siquiera hay un letrero que diga que está prohibido estacionarse”, dijo una de las conductoras afectadas. LA PRENSA conversó con Jairo Ramos García, subcomisionado y jefe regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona norte, sobre estas medidas que tienen como objetivo ordenar la ciudad. “Ya se sabe dónde no se pueden estacionar vehículos: en áreas verdes, aceras y otros espacios prohibidos”, expresó Ramos García.

El funcionario detalló que a diario multan a más de 50 conductores en San Pedro Sula por estacionarse en zonas restringidas. Explicó que las personas citadas deben presentarse a la institución y pagar una multa de 300 lempiras. De no hacerlo, la sanción quedará reflejada en la matrícula vehicular y deberá ser cancelada posteriormente. “Esto obedece a un ordenamiento vial que tenemos. Hay personas que se estacionan en medianas, áreas verdes, redondeles, aceras y bulevares, en lugares donde está prohibido. Le tomamos fotografías al vehículo para que cuando las personas lleguen al plantel sepan por qué fueron multadas”, manifestó Ramos García. Asimismo, recomendó a los conductores acudir lo más pronto posible a saldar la multa para evitar acumular sanciones. Ramos García explicó que la Policía Municipal mantiene mayor presencia en el centro y en los mercados de la ciudad. La Ley de Tránsito establece en el artículo 80, inciso dos, que está prohibido estacionar vehículos en calzadas, aceras o en cualquier lugar donde se impida el libre tránsito, se afecte la visibilidad o se ponga en peligro la seguridad vial. El inciso tres indica que también está prohibido estacionar vehículos en sentido contrario a la circulación.