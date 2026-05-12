Sancionan a conductores por estacionar mal afuera de oficinas públicas

El funcionario detalló que a diario multan a más de 50 conductores en San Pedro Sula por estacionarse en zonas restringidas. Explicó que las personas citadas deben presentarse a la institución y pagar una multa de 300 lempiras. De no hacerlo, la sanción quedará reflejada en la matrícula vehicular y deberá ser cancelada posteriormente.“Esto obedece a un ordenamiento vial que tenemos. Hay personas que se estacionan en medianas, áreas verdes, redondeles, aceras y bulevares, en lugares donde está prohibido. Le tomamos fotografías al vehículo para que cuando las personas lleguen al plantel sepan por qué fueron multadas”, manifestó Ramos García.Asimismo, recomendó a los conductores acudir lo más pronto posible a saldar la multa para evitar acumular sanciones.Ramos García explicó que la Policía Municipal mantiene mayor presencia en el centro y en los mercados de la ciudad.La Ley de Tránsito establece en el artículo 80, inciso dos, que está prohibido estacionar vehículos en calzadas, aceras o en cualquier lugar donde se impida el libre tránsito, se afecte la visibilidad o se ponga en peligro la seguridad vial.El inciso tres indica que también está prohibido estacionar vehículos en sentido contrario a la circulación.