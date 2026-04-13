Boleta de revisión vehicular será digital; eliminan el papel

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/escasez-placas-vehiculares-honduras-ip-mora-FJ29134320" target="_blank">El Instituto de la Propiedad (IP) </a>informó que la revisión vehicular ahora será digital y tendrá la misma validez que la versión impresa ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).Desde hace varios meses, los conductores que realizaban el pago de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/amnistia-matricula-vehicular-morosos-2025-NC29181048" target="_blank">matrícula vehicular </a>recibían en la banca la notificación de que no contaban con revisiones y que podían verificar su pago en el sitio web www.ip.gob.hn.