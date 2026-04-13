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Boleta de revisión vehicular será digital; eliminan el papel

IP oficializa la revisión vehicular digital con la misma validez legal que el formato impreso ante la DNVT en Honduras.

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 14:03 -
  • Kleymer Baquedano
Boleta de revisión vehicular será digital; eliminan el papel

La boleta de revisión vehicular contiene los detalles del vehículo, el nombre del propietario y desglosa el pago de la matrícula vehicular, la tasa municipal y, en el caso de San Pedro Sula, el aporte a Siglo 21.

 Foto: Franklin Muñoz/ LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

El Instituto de la Propiedad (IP) informó que la revisión vehicular ahora será digital y tendrá la misma validez que la versión impresa ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Desde hace varios meses, los conductores que realizaban el pago de la matrícula vehicular recibían en la banca la notificación de que no contaban con revisiones y que podían verificar su pago en el sitio web www.ip.gob.hn.

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Sin embargo, es hasta ahora que el IP, a través de un comunicado, oficializó que la revisión vehicular será digital.

“Conforme a los avances tecnológicos actuales, el IP promueve el uso de la Boleta de Revisión en Formato Digital, medida que está disponible a través del portal oficial www.ip.gob.hn, y que forma parte de la estrategia de modernización y simplificación de trámites vehiculares de la institución.

En este sentido, todo propietario que se encuentre al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular puede generar su Boleta de Revisión Digital de forma segura accediendo al enlace: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta.

Es importante recalcar que este documento es totalmente válido a nivel nacional, ya que ha sido socializado con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes cuentan con una aplicación para validar la vigencia de la boleta digital.

El IP, en consonancia con la eficiencia y la transformación digital que implementa la gestión del nuevo Gobierno de la República, garantiza procesos más accesibles para todos, priorizando la atención, reduciendo tiempos de espera y facilitando los trámites vehiculares a la población en general”, señala el comunicado oficial del IP.

LA PRENSA consultó a Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), si la boleta de revisión digital tiene la misma validez que la boleta en papel ante la DNVT. Hernández confirmó que sí, por lo que el conductor que esté al día con la matrícula y presente su revisión digital no será sancionado.

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Es importante destacar que lo mismo ocurre con la placa provisional en papel. La DNVT no multa a los conductores por circular con este permiso, siempre que esté vigente. Este se renueva cada tres meses en https://app.ip.gob.hn/#/permiso_temporal.

Los permisos, que se tramitan y renuevan en línea, superan los 2,221,779 entre solicitudes iniciales y renovaciones. Además, existe una mora de más de 833,000 placas vehiculares, entre carros y motocicletas, a nivel nacional.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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