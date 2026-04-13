Boleta de revisión vehicular será digital; eliminan el papel

San Pedro Sula, Cortés

Desde hace varios meses, los conductores que realizaban el pago de la matrícula vehicular recibían en la banca la notificación de que no contaban con revisiones y que podían verificar su pago en el sitio web www.ip.gob.hn.

El Instituto de la Propiedad (IP) informó que la revisión vehicular ahora será digital y tendrá la misma validez que la versión impresa ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Sin embargo, es hasta ahora que el IP, a través de un comunicado, oficializó que la revisión vehicular será digital.

“Conforme a los avances tecnológicos actuales, el IP promueve el uso de la Boleta de Revisión en Formato Digital, medida que está disponible a través del portal oficial www.ip.gob.hn, y que forma parte de la estrategia de modernización y simplificación de trámites vehiculares de la institución.

En este sentido, todo propietario que se encuentre al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular puede generar su Boleta de Revisión Digital de forma segura accediendo al enlace: https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta.

Es importante recalcar que este documento es totalmente válido a nivel nacional, ya que ha sido socializado con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes cuentan con una aplicación para validar la vigencia de la boleta digital.

El IP, en consonancia con la eficiencia y la transformación digital que implementa la gestión del nuevo Gobierno de la República, garantiza procesos más accesibles para todos, priorizando la atención, reduciendo tiempos de espera y facilitando los trámites vehiculares a la población en general”, señala el comunicado oficial del IP.

LA PRENSA consultó a Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), si la boleta de revisión digital tiene la misma validez que la boleta en papel ante la DNVT. Hernández confirmó que sí, por lo que el conductor que esté al día con la matrícula y presente su revisión digital no será sancionado.