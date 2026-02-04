Más de 954 mil conductores en Honduras podrán pagar matrícula sin multas

En contraste, durante el período 2025, más de 1,352,152 usuarios, entre propietarios de automóviles y motocicletas, cumplieron con el<b> pago de la matrícula a nivel nacional, </b>mientras que en San Pedro Sula la cifra fue de 13,425 contribuyentes.La recaudación registrada entre julio y diciembre de 2025 fue de 4,041.7 millones de lempiras a nivel nacional y de 653.6 millones de lempiras en San Pedro Sula.Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y <b>suscribir planes de pago de hasta 12 meses</b>. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando Registro Vehicular y luego Consultas, tasa vehicular y plan de pago.