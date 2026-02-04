Más de 954 mil conductores en Honduras podrán pagar matrícula sin multas

San Pedro Sula, Cortés

La oportunidad de pagar la matrícula vehicular correspondiente a 2025 y años anteriores, libre del pago de multas, recargos e intereses por mora, estará vigente durante dos meses, según lo aprobado por el Congreso Nacional, como parte de un paquete de amnistías que también contempla otros servicios. Los conductores en mora podrán cancelar únicamente la Tasa Única Anual por matrícula vehicular y la tasa municipal, ambas libres de multas y sanciones. La medida abarca los períodos de matrícula correspondientes a 2025 y años anteriores.

Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, mediante solicitud de información, detallan que más de 562 mil propietarios de carros cayeron en mora en 2025 por no pagar la matrícula en el mes correspondiente. Este grupo acumula una deuda de 876.7 millones de lempiras. Del total, casi 60 mil propietarios de vehículos corresponden a San Pedro Sula, con una deuda acumulada de 155.8 millones de lempiras, sin incluir otras tasas distintas a las administradas por el IP.

Más de 391 mil motociclistas cayeron en mora por no pagar en diciembre

En el caso de los propietarios de motocicletas, cuyo período de pago vencía en diciembre, más de 391 mil motociclistas cayeron en mora, acumulando una deuda de 246.8 millones de lempiras. En conjunto, alrededor de 954 mil contribuyentes se encuentran en mora a nivel nacional solo en 2025. Cabe recordar que el IP arrastra una mora significativa de años anteriores que suma varios millones de lempiras. La deuda acumulada por estos 954 mil morosos asciende a 1,123.6 millones de lempiras.

Los que si pagaron y no tendrán que recurrir a la amnistía

En contraste, durante el período 2025, más de 1,352,152 usuarios, entre propietarios de automóviles y motocicletas, cumplieron con el pago de la matrícula a nivel nacional, mientras que en San Pedro Sula la cifra fue de 13,425 contribuyentes. La recaudación registrada entre julio y diciembre de 2025 fue de 4,041.7 millones de lempiras a nivel nacional y de 653.6 millones de lempiras en San Pedro Sula. Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando Registro Vehicular y luego Consultas, tasa vehicular y plan de pago.

Deben hacer nuevos arreglos de pago para gozar de la amnistía

Personal del IP explicó que, si una persona ya cuenta con un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, puede cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio. Advirtieron que quienes mantengan arreglos de pago deben cumplir con las cuotas en tiempo y forma, ya que, una vez finalizada la amnistía, si caen en mora nuevamente, se aplicarán otra vez las multas y recargos.

A través de las redes sociales de LA PRENSA, ciudadanos expresaron su opinión sobre el paquete de amnistías aprobado por el Congreso Nacional. Muchos consideran que representa un alivio al bolsillo de los hondureños, especialmente en un contexto de encarecimiento del costo de vida. “Ese gobierno anterior nos dejó en condiciones económicas muy precarias; como sea, es un alivio en las finanzas de los hondureños”, escribió José Melgar. Por su parte, Danny Palma opinó que las amnistías tributarias siempre han existido y ayudan cuando no es posible cumplir con los compromisos en tiempo y forma. “Se malacostumbra al contribuyente a esperar la amnistía y no pagar en tiempo y forma lo que otros sí hacemos”, expresó David Cáceres.

Es un alivio para el bolsillo de la población

Adalid Irías, presidente de la Iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), declaró que, ante los altos niveles de endeudamiento que afectan a miles de hondureños, las amnistías representan un alivio para los deudores al evitar el pago de multas. “Esto fortalece un poco el poder de compra, porque se reduce la deuda y significa mayor recaudación, una recuperación de la mora de estas instituciones”, dijo Irías.