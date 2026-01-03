IP amplía hasta el 5 de enero el pago de la matrícula vehicular

San Pedro Sula, Honduras

La matrícula vehicular inició en julio de 2025 con las terminaciones de placas 0 y 1; continuó en agosto con las placas terminadas en 2 y 3; en septiembre correspondió a las placas 4 y 5; en octubre a las 6 y 7; en noviembre a las 8 y 9; y en diciembre el turno fue para los propietarios de motocicletas, remolques y rastras.

El período de matrícula vehicular venció oficialmente el 31 de diciembre en Honduras; sin embargo, el Instituto de la Propiedad (IP) amplió el plazo de pago hasta este lunes 5 de enero de 2026.

“Con el objetivo de facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones vehiculares y en vista de que las festividades de fin de año correspondientes al miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero coinciden con días de semana, se ha determinado extender el plazo para el pago de la matrícula vehicular del mes de diciembre hasta el lunes 5 de enero de 2026”, indica el comunicado oficial del IP.

La institución explicó que, conforme al calendario establecido, durante diciembre estaba contemplado el pago de la matrícula vehicular para motocicletas, rastras, remolques y vehículos propiedad del Gobierno, por lo que la ampliación permitirá a los propietarios de estos tipos de automotores realizar el pago dentro de la nueva fecha establecida, sin recargos.

Asimismo, el IP informó que, debido a los procesos logísticos propios del cierre del año, se han presentado limitaciones temporales en la distribución de boletas de revisión física en algunas instituciones bancarias.

En este contexto, aclaró que los ciudadanos pueden efectuar el pago de su matrícula vehicular para mantenerse al día con sus obligaciones y, en los casos en que no se les proporcione la boleta física, podrán utilizar la boleta de revisión digital, la cual mantiene la misma validez mientras se regulariza el abastecimiento en las entidades bancarias.

Para facilitar el pago de la Tasa Única Anual Vehicular, los usuarios pueden realizar sus transacciones a través de la banca en línea de las principales instituciones financieras del país, entre ellas Banco Atlántida, BAC Honduras, Bancahfe, Banco del País (Banpaís), Banrural, Davivienda, Ficohsa, Lafise, Banco de Occidente, Banco Cuscatlán y Ficensa.

El IP recordó que no existe una amnistía vehicular vigente que exonere del pago de multas, recargos o intereses por mora, por lo que exhortó a los contribuyentes que debían pagar en diciembre a hacerlo este lunes 5 de enero, si aún no lo han hecho, para evitar cargos adicionales.

A partir del martes 6 de enero de 2026, las multas correspondientes quedarán cargadas automáticamente en el sistema. Los usuarios que no cumplen con el pago en el mes asignado deben cancelar una multa de 500 lempiras el primer mes de atraso y 250 lempiras por cada mes subsiguiente, hasta acumular un máximo de 3,250 lempiras por un año de mora, sin contar las sanciones que pueda aplicar la alcaldía donde esté inscrito el vehículo.