Expedicionarios franceses explorarán Cuero y Salado

La Ceiba, Atlántida

El litoral atlántico de Honduras se consolida como un destino de élite para el turismo de expedición. Este domingo 4 de enero, la prestigiosa línea de cruceros francesa Ponant arribará al Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, ubicado entre los municipios de La Masica, San Francisco y El Porvenir, en el departamento de Atlántida. El crucero Le Champlain, reconocido por su enfoque en viajes de lujo y exploración científica, anclará en mar abierto con aproximadamente 100 turistas, quienes recorrerán la reserva natural.

La visita representa un espaldarazo significativo para los guías turísticos locales, que ya se encuentran preparados para recibir a los visitantes internacionales. “Este año, por tercera ocasión, seremos anfitriones de este crucero europeo”, dijo Ana Paz, representante de la Fundación Cuero y Salado, quien además destacó las bondades del sitio. “La experiencia que ofrece Cuero y Salado es una de las más destacadas, ya que combinamos naturaleza, senderos bien conservados y la fauna que pueden observar”.

Los turistas descenderán del crucero en pequeñas embarcaciones hasta la costa, desde donde se internarán en el espeso bosque de mangle. Los guías locales están listos para realizar recorridos acuáticos y caminatas por los senderos de la reserva. La visita también incluirá una experiencia cultural. Los turistas serán recibidos con un evento que contempla danzas folclóricas, además de la gastronomía local y los souvenirs que elaboran emprendedores de la zona. No es la primera vez que Ponant elige este ecosistema. Tras dos experiencias previas en la zona y una reciente escala en la Bahía de Tela, la empresa francesa vuelve a apostar por la biodiversidad de Atlántida.