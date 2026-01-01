¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?

Después de la celebración de Navidad y el Feriado Morazánico, la Semana Santa es una de las fechas vacacionales más importantes del año en Honduras.
En este 2026, la Semana Santa en Honduras como en el resto de países del mundo se desarrollará entre el 29 de marzo y el 5 de abril, según el calendario litúrgico.
El Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, caerá el 29 de marzo. Ese día se realizan procesiones y bendiciones de palmas en templos de todo el territorio nacional.
Durante los días siguientes se llevan a cabo actividades como viacrucis, representaciones de la Pasión y misas especiales. Ciudades como Comayagua y Tegucigalpa concentran una alta afluencia de fieles y visitantes.
El Jueves Santo, el 2 de abril, se conmemora la Última Cena de Jesucristo. En Honduras es feriado nacional y tradicionalmente marca el inicio del éxodo de vacacionistas.
El Viernes Santo, 3 de abril, es una jornada de recogimiento religioso. Las actividades comerciales disminuyen y se realizan solemnes procesiones y actos litúrgicos.
El Sábado de Gloria, 4 de abril, es un día de transición entre la reflexión y la celebración. Muchas personas lo destinan al turismo.
La Semana Santa culmina con el Domingo de Resurrección, el 5 de abril de 2026. Este día simboliza la Pascua y el cierre de una de las semanas más significativas para los cristianos.
En el ámbito turístico, la Semana Santa representa una de las temporadas altas del año. Destinos como Roatán, Tela, La Ceiba, Omoa y los balnearios del interior registran alta ocupación durante la fecha.
El turismo interno se ve impulsado por viajes familiares, excursiones y actividades recreativas. Hoteles, restaurantes y operadores turísticos preparan ofertas especiales para estos días.
Las autoridades de turismo y seguridad suelen activar planes especiales de atención al visitante en los diferentes sitios de alta concurrencia.
El objetivo es dinamizar la economía y garantizar una Semana Santa segura y ordenada en 2026.