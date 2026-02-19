Niña muere y varias personas resultan heridas en accidente en Jutiapa

Jutiapa, Atlántida

La víctima fue identificada como Eliana Lizeth López Chirinos . Según informes preliminares de las autoridades y testigos en la zona, el percance ocurrió mientras el vehículo en el que se transportaban varias personas en la paila intentaba subir una pendiente pronunciada.

La comunidad de Buena Vista, municipio de Jutiapa, se vistió de luto la noche de ayer miércoles, tras registrarse un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de una niña de 4 años de edad.

El conductor habría perdido el control del automotor en plena subida, lo que provocó que volcara aparatosamente sobre la vía. El fuerte impacto resultó fatal para la menor, quien fue trasladada al Hospital Atlántida de La Ceiba en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos; sin embargo, llegó sin signos vitales.

Además del lamentable deceso de Eliana Lizeth, el accidente dejó un saldo de más de siete personas heridas, entre las que se encuentran tanto adultos como otros menores de edad que regresaban de una iglesia. Los lesionados fueron auxiliados por particulares y cuerpos de socorro.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan un peritaje para determinar las causas oficiales que originaron el volcamiento.