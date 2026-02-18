Capturan a maestro acusado de sostener relación con alumna en Choluteca

La Policia Nacional de Honduras informó sobre la detención de un profesional de la enseñanza en el departamento de Choluteca, luego de ser denunciado por mantener una relación con una alumna.
El docente fue identificado como Walter Antonio Solórzano Velásquez, de 47 años de edad, licenciado en pedagogía. La captura se realizó en el barrio Los Fuertes, en Choluteca.
De acuerdo con la información oficial, inicialmente se le señaló por el delito de abuso; no obstante, su defensa informó que durante el proceso judicial la tipificación fue modificada a estupro y se le concedieron medidas distintas a la prisión preventiva mientras avanza el caso.
Según lo expuesto en el expediente, la estudiante, una menor de 14 años de edad, informó a sus padres sobre la situación, lo que dio paso a la denuncia formal y a las acciones correspondientes por parte de las autoridades.
Tras conocerse el caso, el docente fue apartado de sus labores como entrenador de baloncesto en dos centros educativos privados donde laboraba.
El director departamental de Educación, Douglas Aguilar, expresó que se trata de un hecho lamentable y aseguró que, una vez recibió la información, se realizaron las verificaciones correspondientes.
También señaló que el profesional tenía varios años vinculado a actividades deportivas en distintos centros educativos.
El proceso judicial continuará conforme a la normativa vigente, mientras las autoridades competentes desarrollan las diligencias establecidas en ley.