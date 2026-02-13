Cae acusado de abusar de su hija; abuelo y tío de la menor lo encubrieron, según la Policía

Francisco Morazán

De acuerdo con el informe oficial, los arrestos se efectuaron tras labores de vigilancia y seguimiento que permitieron ubicar y detener a Tomás Irías Mejía, de 86 años; Juan José Irías Pérez, de 29; y Felipe Santiago Irías Pérez, de 33, todos residentes en la zona donde se ejecutó el operativo.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) informó sobre la ejecución de t res órdenes de captura por el delito de otras agresiones sexuales agravadas, durante un operativo realizado en la aldea La Trinidad, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

Las autoridades detallaron que el caso se originó a partir de una denuncia recibida en diciembre de 2024, relacionada con abusos sexuales en perjuicio de una menor de 8 años de edad.

Las investigaciones establecieron que la víctima habría sido agredida por su propio padre, con la presunta complicidad de su abuelo y su tío.

Como parte del proceso de protección, la menor fue resguardada mediante coordinación con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), garantizando su integridad y atención integral mientras avanzaban las diligencias judiciales.

La UNAS-DPI indicó que las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa el 9 de febrero de 2026, bajo el expediente número 2743-2024.

Finalmente, las autoridades confirmaron que los tres detenidos fueron remitidos al juzgado correspondiente para que se les ejerza la acción penal y respondan ante la justicia por los hechos imputados.