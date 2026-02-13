Salario mínimo 2026: trabajadores y empresa listos para negociar

Tegucigalpa, Honduras

El proceso, que por ley debe comenzar con la convocatoria en noviembre para que el nuevo ajuste entre en vigencia el 1 de enero, sufrió retrasos debido al contexto político y electoral de finales de 2025.

Las centrales obreras y el sector privado ya están listos para iniciar la negociación del salario mínimo correspondiente a 2026, luego de que en los últimos días ambas partes oficializaran a sus representantes y reiteraran su disposición al diálogo.

No obstante, los actores coinciden en que aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a la sostenibilidad de las empresas.

Benjamín Vásquez, secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), aseguró que ya acreditaron a sus delegados y que están preparados para instalar la mesa tripartita.

“Nosotros estamos listos y ya nombramos a nuestros compañeros para que sean convocados y juramentados. El salario mínimo es un tema muy importante y estamos preparados para negociar un acuerdo justo”, manifestó.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Vásquez recordó que la normativa establece que la convocatoria debe realizarse en noviembre; sin embargo, explicó que los acontecimientos recientes impidieron que la mesa se instalara en ese momento.

El dirigente sindical enfatizó que el salario mínimo beneficia especialmente a los trabajadores no sindicalizados, quienes dependen directamente de este ajuste anual para mejorar su ingreso real frente al costo de vida.

“El trabajador que no está organizado es el que más espera esta negociación, porque es el que se beneficia directamente del salario mínimo y necesita que el ajuste sea efectivo desde enero, como lo establece la ley”, subrayó.

Desde las centrales obreras se habla, de manera preliminar, de un incremento que oscilaría entre el 5% y el 7.5%, dependiendo del tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadores, el índice inflacionario, el costo de vida y los niveles de productividad, entre otros factores técnicos.

En la actualidad, el salario mínimo en Honduras varía según el rubro y el número de empleados de cada empresa, con montos que rondan entre 12,000 y más de 17,000 lempiras mensuales, dependiendo de la actividad económica y el tamaño del negocio.