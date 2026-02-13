Admiten amparo a favor de exministra Rocío Tábora en el caso hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Así lo informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que actualmente el caso se encuentra en la fase de admisibilidad dentro de la Sala de lo Constitucional.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió este viernes un recurso de amparo interpuesto a favor de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, acusada por el sonado caso de los hospitales móviles, y ordenó la suspensión temporal del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del recurso.

“En relación con esta causa que ha sido interpuesta mediante el recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional, la fase que se encuentra en este momento es de la admisibilidad”, detalló Duarte.

El funcionario precisó que el recurso “ha sido admitido con suspensión del acto reclamado”, según lo notificado, y que fue presentado contra una resolución de la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

De acuerdo con Duarte, el equipo de defensa interpuso una recusación contra uno de los miembros del tribunal, lo que derivó en la presentación del amparo.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

“En ese sentido, los miembros de la Sala Constitucional lo han admitido con suspensión del acto reclamado, lo que momentáneamente detiene la ruta normal de su causa mientras se resuelve en el fondo, lo que está siendo argumentado por parte de su defensa”, explicó.

Sobre los demás involucrados, el portavoz aclaró que el proceso continúa con normalidad y que ya fue programada una nueva audiencia.

“En relación con los otros participantes, el proceso continúa de manera normal, de hecho ya se ha reagendado para el próximo mes de abril una siguiente audiencia”, indicó.

Consultado sobre los motivos de la recusación, Duarte señaló que, según el escrito de la defensa, algunos miembros del tribunal habrían participado previamente en otra causa con hechos relacionados.

“En términos generales, lo que entendemos es que hay o hubo una participación de miembros de este tribunal en otra causa con hechos relacionados y por los cuales ya se decidió de una determinada manera”, manifestó.

Subrayó que la suspensión es de carácter temporal. “La suspensión siempre será de carácter temporal mientras se resuelva o mientras el equipo de la Sala de lo Constitucional no decida otra cosa”, concluyó, reiterando que la medida solo aplica para Tábora mientras se analiza el fondo del recurso.