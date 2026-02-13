Lo que dijo el FBI sobre el macabro crimen del extraditable Mario Flores

Kash Patel, director del FBI dijo a Fox News Digital: "Tras más de 25 años prófugo, este arresto demuestra que el tiempo y la distancia no protegen a los delincuentes violentos de la justicia". Agregó: "Gracias al incansable trabajo de nuestros socios internacionales y del personal del FBI, un fugitivo acusado de un crimen impensable contra una menor se encuentra ahora bajo custodia y en camino de regreso a Estados Unidos".