Lo que dijo el FBI sobre el macabro crimen del extraditable Mario Flores

El hondureño Mario Roberto Flores, alias Alexis Flores, fugitivo incluido en la lista de los más buscados del FBI por el secuestro y asesinato de una niña de 5 años en Filadelfia, fue arrestado en Honduras. El director del FBI, Kash Patel, se pronunció al respecto.
En 2007, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos incluyó a Mario Roberto Flores en su lista de los 10 criminales más buscados, ofreciendo una recompensa de 250,000 dólares por información sobre su paradero.
Según un reportaje de Fox News, el 22 de marzo de 2007, las autoridades obtuvieron una orden de arresto tras acusar a Flores de asesinato y otros delitos graves. Ese mismo día, se emitió una orden de arresto federal tras la acusación de Flores por delitos relacionados con la violencia doméstica.
Iriana tenía 5 años cuando fue violada y estrangulada en julio de 2000. Su cuerpo fue encontrado envuelto en papel tapiz en el norte de Filadelfia en agosto de ese mismo año. En 2007, las autoridades identificaron a Alexis Flores como posible sospechoso.
Tras más de dos décadas huyendo de la justicia, Mario Roberto Flores fue capturado el miércoles 11 de febrero en una zona montañosa del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, occidente de Honduras, tras labores de inteligencia, indicó el Ministerio Público.
Kash Patel, director del FBI dijo a Fox News Digital: "Tras más de 25 años prófugo, este arresto demuestra que el tiempo y la distancia no protegen a los delincuentes violentos de la justicia". Agregó: "Gracias al incansable trabajo de nuestros socios internacionales y del personal del FBI, un fugitivo acusado de un crimen impensable contra una menor se encuentra ahora bajo custodia y en camino de regreso a Estados Unidos".
En Filadelfia, abrazos y lágrimas de alegría siguieron al arresto de Alexis Flores en Honduras. Liza DeJesus, madre de Iriana, en una entrevista con Action News, dijo "Me saqué un peso de encima...". DeJesus nunca perdió la esperanza de que atraparan al asesino de su hija Iriana, incluso después de que pasaran los años con solo recuerdos de su hija.
"Creo que si lo pones en manos de Dios. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, y obtendrás justicia", dijo DeJesus. Según reportó Action News, DeJesus dijo que ha perdonado a Flores por sus presuntos crímenes. Su mensaje ahora, dijo, es que los demás no pierdan la esperanza.
La pequeña Iriana "se convirtió en un ángel en el momento en que fue asesinada, y seguirá siendo un ángel que nos protege", dijo DeJesus.
El imputado es solicitado por el Tribunal Municipal de Filadelfia (Pensilvania) bajo cargos de "asesinato, secuestro, agresión por incidente y delitos relacionados", según la petición. Un juez le dictó prisión preventiva y guarda prisión en Támara mientras espera ser extraditado.
Flores estuvo en la lista de los más buscados del FBI desde 2007 hasta marzo de 2025. Fue eliminado tras una revisión general del programa realizada por la División de Investigación Criminal de la agencia, en un proceso continuo para garantizar que la lista se mantenga ágil y actualizada.
La captura es fruto de la cooperación entre la Fiscalía hondureña y agencias de investigación de Estados Unidos, que mantenían un "especial interés" en el caso debido a la "gravedad" de los cargos y a la condición de prófugo de Flores durante más de 25 años.
El juez natural programó para el próximo 16 de marzo la "audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba", en la que el juez decidirá si admite o no la solicitud de extradición.