Aerolínea suspende temporalmente tres rutas hacia San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Mientras que la ruta desde el Aeropuerto de Fort Lauderdale se mantiene sin cambios, operando actualmente con tres frecuencias semanales. Este ajuste forma parte de la estrategia de la aerolínea para optimizar sus operaciones de acuerdo con la demanda de cada temporada y garantizar la eficiencia en sus vuelos internacionales.

La aerolínea Spirit Airlines anunció recientemente cambios significativos en su operación hacia San Pedro Sula, como parte de su ajuste estacional de rutas. A partir de hoy 13 de febrero, la compañía operó los últimos vuelos de temporada entre Nueva Orleans, Louisiana, y Orlando, Florida, con destino a San Pedro Sula.

En cuanto a la reanudación de los servicios, Spirit Airlines informó que a partir del jueves 12 de marzo, los vuelos desde Orlando, Florida, retomarán operaciones con una frecuencia diaria, lo que permitirá ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros que viajan entre Estados Unidos y la zona norte de Honduras.

Por su parte, la conexión desde Nueva Orleans, Louisiana, volverá a estar habilitada desde el viernes 13 de marzo, operando con cuatro frecuencias semanales, los días lunes, miércoles, viernes y sábados. Estas medidas buscan equilibrar la oferta de vuelos con la demanda prevista para los próximos meses, especialmente considerando que marzo y abril representan un período de incremento gradual en los viajes hacia Honduras.

Adicionalmente, la aerolínea comunicó que el miércoles 11 de febrero se llevó a cabo el último vuelo de la temporada en la ruta que conecta el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) en Houston con el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP) en San Pedro Sula. Esta ruta, que hasta el momento mantenía cuatro frecuencias semanales, quedará temporalmente suspendida tras este último vuelo, como parte de la reestructuración estacional de la compañía.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Sin embargo, Spirit Airlines confirmó que la conexión se reanudará el 19 de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta de verano, y volverá a operar con la misma frecuencia semanal que tenía antes de la suspensión, los lunes, miércoles, viernes y sábados, ofreciendo nuevamente opciones de conectividad entre Estados Unidos y la región norte de Honduras.

Durante el período en que la ruta desde Houston estará suspendida, los viajeros seguirán contando con alternativas para sus desplazamientos. United Airlines incrementará su oferta a 14 frecuencias semanales a partir de marzo, mientras que Frontier Airlines iniciará operaciones con una frecuencia semanal desde abril.

Esta ampliación de opciones garantiza que la conectividad aérea entre Estados Unidos y San Pedro Sula se mantenga activa, evitando interrupciones significativas para los pasajeros y fortaleciendo el flujo de turismo y comercio entre ambos países.

Autoridades aeroportuarias y representantes del sector turismo destacaron que estos ajustes operativos obedecen principalmente a la demanda estacional del mercado. Los vuelos hacia San Pedro Sula suelen experimentar variaciones en función de la temporada, con picos de mayor afluencia durante el verano y períodos de menor movimiento en los primeros meses del año.

La reanudación de las rutas durante la temporada alta permitirá atender el incremento de pasajeros característico de esa época, especialmente hondureños residentes en el extranjero que regresan a visitar el país, así como turistas internacionales que eligen Honduras como destino.