El Ramón Villeda Morales moderniza sus terminales A y B

La transformación de la infraestructura aeroportuaria de Honduras sigue avanzando. Bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro y del Gobierno de Honduras, se han inaugurado las terminales A y B del modernizado Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, Cortés.
Los trabajos de remodelación del aeropuerto de San Pedro Sula tuvieron un costo de 1,200 millones de lempiras que provienen de fondos 100% públicos y sin deuda adquirida, del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y de la tasa aeroportuaria. Por esta terminal aérea sampedrana se movilizan anualmente 1.3 millones de personas, entre entradas y salidas.
Tiene un movimiento de un 40 por ciento más de personas y de tráfico aéreo respecto al Aeropuerto de Palmerola. El aumento de la capacidad va a una proyección de 1.6 millones de pasajeros al año para 2026, un crecimiento crucial para Honduras. Esta capacidad vuelve al Valle de Sula, una zona más competitiva a nivel centroamericano. San Pedro Sula y la región norte se vuelven un punto de entrada y salida de alto nivel para el turismo y los negocios.
Áreas y servicios priorizados
Después de más de 20 años sin inversión significativa, el Aeropuerto Ramón Villeda Morales ha recibido una remodelación completa para tener sus modernas terminales A y B. El aeropuerto de San Pedro Sula pasa de tres a cuatro mangas de embarque; de 600 a 1,588 asientos en salas de espera y más de 50 locales comerciales. Igualmente, se le instalaron diez kioscos de “auto check-in” y pantallas que conectan a las aerolíneas con información actualizada de vuelos y servicios, lo que coloca a la terminal bajo estándares internacionales.
En general la infraestructura operativa se expandió a mas de 13,000 m², con las terminales A y B. También el control migratorio se automatizó con kioscos que ayudan a agilizar los procesos de entrada y salida, con el apoyo y esfuerzo del área de migración.
Impulso a la conectividad y turismo
“Se espera que la ampliación impulse la conectividad aérea al atraer un mayor número de aerolíneas internacionales. Actualmente, el aeropuerto cuenta con 15 aerolíneas operando, dos de ellas sumadas este año, con la posibilidad de que se sumen nuevas rutas directas a Houston, Fort Lauderdale y Miami. Esta mayor conectividad facilitará el flujo de turistas y viajeros de negocios, siendo un motor de desarrollo del turismo en el Valle de Sula y aportando al crecimiento nacional”, afirma el secretario ejecutivo del SAN, Malcolm Stufkens.
La modernización también ha generado miles de empleos tanto directos como indirectos. Los empleos directos en los sectores de construcción y operación aeroportuaria, mientras que los indirectos han beneficiado a las industrias del turismo, el comercio, los servicios y la logística en la región.
En el ámbito económico, la remodelación también aporta al desarrollo de la zona. “Se proyecta que el aeropuerto se convierta en una pieza clave para la competitividad del país en los próximos 5 a 10 años. El aumento en la capacidad de la terminal de carga y exportaciones beneficiarán al sector agrícola e industrial del Valle de Sula. Al ser responsable de más del 60% de la carga aérea del país, la modernización permitirá mayor dinamismo económico y un flujo más eficiente de bienes, fortaleciendo la economía nacional”, explica Stufkens.
Ya se inició con la fase 2 del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, que consiste en la remodelación de la sala de espera. Para la fase 3 se está evaluando la inversión necesaria, para continuar mejorando los servicios y capacidades en uno de los aeropuertos de Honduras.