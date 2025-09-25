Los expertos en motos: Motomundo celebra 20 años impulsando la libertad y la calidad de vida

San Pedro Sula, Honduras.

Motomundo celebra 20 años de presencia en el país, recordando que una motocicleta va más allá de ser un medio de transporte: es una herramienta de cambio que representa independencia, ahorro, trabajo, aventura y, sobre todo, libertad.

La campaña de aniversario “Tu libertad se mueve con vos” fue presentada en la Expomóvil 2025, realizada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (Ahdiva), donde los asistentes disfrutaron de lanzamientos de nuevos modelos, simuladores de motocicletas y presentación de actividades para toda la familia. Cabe destacar que, el concepto central de la campaña refleja la esencia de Motomundo: una motocicleta no es solo un vehículo, es tiempo ganado, ahorro, trabajo, aventura y, sobre todo, decisión. Es la herramienta que ha permitido a millas de hondureños abrirse paso, conectarse con otros y alcanzar sus sueños.

Dos décadas de impacto

A lo largo de dos décadas, Motomundo ha consolidado su liderazgo en el mercado nacional con un portafolio que integra marcas de prestigio mundial como Yamaha, la japonesa más confiable; TVS, las mejores motos de la India; HJ, los mejores fabricantes de la China; Génesis, la marca más vendida en Honduras; y KMF, los especialistas en todo terreno.

Es así como la compañía ha demostrado que cada motocicleta no es solo un vehículo, sino un aliado para los hondureños.

"Durante estos 20 años hemos mejorado la calidad de vida y brindado libertad a los hondureños que confiamos en nosotros. Y lo seguiremos haciendo, porque nuestro objetivo es claro: seguir impulsando vidas, cada cliente, cada viaje, cada motor encendido representa independencia, ahorro, trabajo, aventura, conexión y libertad", expresó Mariano Jiménez , director ejecutivo de Grupo ILP.

Aporte al país

Como empresa 100% hondureña, Motomundo ha generado desarrollo en las comunidades donde tiene presencia. En la actualidad cuenta con más de 1,000 colaboradores, 102 tiendas estratégicamente ubicadas y un moderno centro de distribución, lo que le permite ofrecer un servicio integral que incluye respaldo técnico certificado, repuestos originales, asesoría especializada y financiación accesible a través de Solvenza . Conscientes de que cada hondureño tiene necesidades y aspiraciones distintas, Motomundo ha diversificado su portafolio en subcategorías agrupadas en motocicletas de pavimento, todo terreno y scooter, así como tricimotos de carga y personas. Además, cuenta con equipo especializado en motocicletas de alto cilindraje, cuatrimotos y equipo marino.

"Con la mirada puesta en el futuro, la compañía ratifica su compromiso de seguir innovando en soluciones de movilidad. Queremos que cada motocicleta, cuatrimoto, tricimoto y motor marino impulsen a las personas hacia la libertad y seguridad", indicó Frank Paz, gerente corporativo División Motos.

Compromiso hondureño

La historia de Motomundo está escrita en millas de proyectos y sueños en marcha. Para Leonardo Guillén, gerente de Marcas Motomundo, el 20 aniversario simboliza orgullo y compromiso: "Somos una empresa 100% hondureña que invierte en el país y busca democratizar la movilidad. Queremos seguir siendo la opción número uno para los hondureños".

Sobre Motomundo