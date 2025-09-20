  1. Inicio
Casa Jaar dice presente en la Expomóvil 2025 con sus marcas Isuzu, Geely y JMC

Este sábado 20 y domingo 21, visita Expocentro en San Pedro Sula y adquiere las reconocidas marcas de vehículo de Casa Jaar con las mejores facilidades para el financiamiento, cuotas accesibles y tasas competitivas.

  • 20 de septiembre de 2025 a las 13:58 -
  • Brand Studio
Expomóvil continúa este sábado y domingo en Expocentro para que visites el stand de Casa Jaar y descubras la innovación y tecnología de sus marcas Isuzu, Geely y JMC.
San Pedro Sula, Honduras.

Casa Jaar, distribuidor autorizado en Honduras de reconocidas marcas automotrices, anuncia con entusiasmo su participación en la Expomóvil 2025, la feria de autos más importante del país, que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula.

Durante este fin de semana, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la innovación, tecnología y respaldo que ofrecen las marcas Isuzu, Geely y JMC, tres referentes en el mercado automotriz que se adaptan a las necesidades de cada estilo de vida:

Encuentra en Expomóvil 2025 los modelos Isuzu, perfectos para la familia, el trabajo o la aventura.

Isuzu: potencia y durabilidad para el trabajo y la aventura.
Geely: vehículos de última generación con calidad global y diseño vanguardista.
JMC: soluciones confiables y versátiles para los negocios que impulsan el desarrollo del país.

Descubre el modelo Geely ideal para tu estilo de vida.

Además de exhibir lo último en modelos y tecnología, Casa Jaar pone a disposición de sus clientes las mejores facilidades para el financiamiento de sus vehículos, cuotas accesibles y tasas competitivas, diseñadas para que más hondureños puedan estrenar su vehículo en esta temporada.

La feria estará abierta de 10:00 am a 8:00 pm, ofreciendo a los asistentes un espacio ideal para comparar, cotizar y aprovechar promociones exclusivas de feria.

Los vehículos de Casa Jaar garantizan innovación y comodidad para el conductor y los pasajeros.

“Para Casa Jaar, participar en la Expomóvil 2025 significa reafirmar nuestro compromiso de acercar a las familias hondureñas a marcas de prestigio internacional, con el respaldo y la confianza que nos caracteriza”, expresó Virginia Valladares, representante de Casa Jaar.

Casa Jaar invita a todos los hondureños a visitar su stand en Expocentro, descubrir la amplia gama de vehículos de sus marcas y aprovechar las condiciones especiales que estarán disponibles únicamente durante el evento.

