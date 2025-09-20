Casa Jaar dice presente en la Expomóvil 2025 con sus marcas Isuzu, Geely y JMC

San Pedro Sula, Honduras.

Casa Jaar, distribuidor autorizado en Honduras de reconocidas marcas automotrices, anuncia con entusiasmo su participación en la Expomóvil 2025, la feria de autos más importante del país, que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula. Durante este fin de semana, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la innovación, tecnología y respaldo que ofrecen las marcas Isuzu, Geely y JMC, tres referentes en el mercado automotriz que se adaptan a las necesidades de cada estilo de vida:

• Isuzu: potencia y durabilidad para el trabajo y la aventura.

• Geely: vehículos de última generación con calidad global y diseño vanguardista.

• JMC: soluciones confiables y versátiles para los negocios que impulsan el desarrollo del país.

Además de exhibir lo último en modelos y tecnología, Casa Jaar pone a disposición de sus clientes las mejores facilidades para el financiamiento de sus vehículos, cuotas accesibles y tasas competitivas, diseñadas para que más hondureños puedan estrenar su vehículo en esta temporada. La feria estará abierta de 10:00 am a 8:00 pm, ofreciendo a los asistentes un espacio ideal para comparar, cotizar y aprovechar promociones exclusivas de feria.