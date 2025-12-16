Historia de perseverancia: madre e hija se gradúan juntas de docentes de inglés

La Ceiba, Atlántida

Tras un camino marcado por el esfuerzo y la perseverancia, Norma Avelar y su hija, Angie Garrido, se graduaron juntas como licenciadas en Profesorado en la Enseñanza del Inglés en el Centro Universitario Regional de La Ceiba de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, campus La Ceiba, en el norte de Honduras. Este doble logro es el resultado de dos años de dedicación compartida, en los que el apoyo mutuo fue clave, según manifestaron ambas nuevas profesionales de la educación.

Para Norma Avelar, el título representa la culminación de un sueño postergado. Maestra de educación primaria, había abandonado sus estudios universitarios, pero decidió retomarlos hace dos años. Su determinación no solo le permitió finalizar la carrera, sino también convertirse en una inspiración para su hija. “Es una bendición para mí graduarme con mi hija. Esto trae mucha unidad, porque no a todo hijo le gusta estudiar con su mamá. Admiro a mi hija; ha sido un gran apoyo para mí, así como yo lo he sido para ella. Ha sido una experiencia muy especial; hemos tenido maestros de gran apoyo para nosotras”, expresó Norma Avelar. “En 2003 abandoné los estudios y fue mi hija quien me animó. Me dijo que entráramos juntas, tomé la decisión y agradezco a mi esposo, que ha sido un gran apoyo”, agregó Norma Avelar, quien es pastora de una iglesia junto a su esposo, Antonio Garrido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El caso de Angie Garrido es igualmente destacado. La joven demostró excelencia académica y liderazgo estudiantil, al obtener el índice académico más alto de su promoción, por lo que recibió la mención honorífica Magna Cum Laude. Además de su desempeño en las aulas, ejerció un rol activo en la vida universitaria al fungir como presidenta de su carrera y representante estudiantil de la Facultad de Humanidades (FAHU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

“Ha sido una experiencia muy especial. Siempre tenía a mi mamá a mi lado; no la dejaba sentarse en otro lugar. Ella dice que yo la motivaba, pero fue ella quien me motivó a mí”, comentó Angie Garrido.

Planes futuros

Con el título recién obtenido, la joven licenciada ya proyecta su futuro académico. Angie Garrido expresó su deseo de continuar su formación profesional mediante una maestría y, posteriormente, un doctorado, con el objetivo de consolidar una carrera dedicada a la enseñanza y la investigación.