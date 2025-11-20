Educación prohíbe venta de golosinas en las escuelas públicas

Tegucigalpa, Honduras

Mediante el reglamento para “ Entornos Alimentarios Saludables en Centros Educativos” , que las autoridades aprobaron este año, se busca garantizar la alimentación segura, nutritiva y adecuada para los alumnos y el resto de la comunidad educativa, indicaron las autoridades de Educación.

Los alimentos que se comercializan en los centros educativos del país serán regulados por la Secretaría de Educación con el objetivo de que los alumnos consuman comidas saludables.

El reglamento prohíbe el ingreso, venta y consumo de alimentos ultraprocesados en los centros educativos como galletas, confitería, bebidas carbonatadas, jugos de caja, entre otros.

No está permitido que docentes, padres de familia y educandos vendan alimentos en el centro educativo, señala el reglamento. Establece además que en las cafeterías de las escuelas la persona encargada de manipular el dinero no debe involucrarse en la preparación y entrega de alimentos.

El documento fue elaborado con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y publicado en La Gaceta en julio de este año.

Las autoridades educativas presentaron oficialmente el reglamento, en el marco del lanzamiento de una campaña que busca sensibilizar a los padres de familia, alumnos y docentes sobre los alimentos que consumen los niños.

La iniciativa de regular lo que están comiendo los alumnos hondureños surge de la necesidad de mejorar su nutrición, pues hay un buen porcentaje de niños que no están alimentándose bien.

Gloria Centeno, directora general de Servicios Educativos de la secretaría, indicó que las cafeterías deben hacer un esfuerzo de reducir o quitar los alimentos que están afectando al desarrollo integral de los niños.