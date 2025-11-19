Gremios rechazan cobro del 2% que pretende aplicar el IHSS

Tegucigalpa, Honduras

La medida, que entraría en vigencia a partir de enero de 2026, es considerada extorsiva por los gremios. Para los meses de noviembre y diciembre, antes de comenzar a aplicar el cobro, las autoridades dieron como opción que las instituciones, en lugar de pagar el 2%, entregaran en carácter de donación insumos médicos como jeringas, catéteres, guantes, mascarillas y otros materiales por el total de los agremiados afiliados al IHSS.

Los colegios profesionales universitarios de Honduras denunciaron ayer que autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) pretenden cobrar una cuota mensual del 2% por el pago de cuotas gremiales.

Para quienes rechacen la medida, el IHSS ya no continuará reteniendo las cuotas que los empleados aportan a sus instituciones, indicaron los profesionales.

Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), cuestionó la determinación de las autoridades del Seguro Social

.“Nos preocupa ese listado que lo consideramos extorsivo, nos preocupa además porque somos afiliados al IHSS y nos piden estos insumos, entonces nos preguntamos qué está pasando en el IHSS, por qué se ve en la necesidad de recurrir a una práctica extorsiva y viene a pedirle a los colegios profesionales a cambio de un servicio que siempre lo han dado las diferentes autoridades”, dijo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Jessy Matute, presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, calificó como ilegal que el IHSS cobre por retener pagos gremiales o de préstamos.

“Nosotros hemos tenido el derecho a esas deducciones, es algo que por ley lo plantean nuestros estatutos; realmente deben replantearse cuál va a ser la estrategia que van a tomar y llamarnos a una mesa de negociación para llegar a futuros términos”, dijo.

Samuel Zelaya, comisionado de la junta interventora del IHSS, aseguró que el Seguro Social no tiene la obligación de descontar a los empleados el pago de cuotas de préstamos, cuotas gremiales, seguros u otros conceptos; sin embargo, en los últimos años lo ha venido haciendo de manera voluntaria.

“Nosotros las hacemos de manera voluntaria. Entonces, como son voluntarias, les estamos diciendo, apórtenos para que tengamos la posibilidad de seguirlo haciendo”, dijo.