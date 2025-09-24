Renuncias de especialistas agravan crisis en el IHSS

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con la Asociación de Médicos del IHSS, en las últimas semanas un cardiólogo, un neurocirujano y un gastroenterólogo presentaron su renuncia, sumándose a la lista de al menos una docena de profesionales que se retiraron en lo que va del año.

En los últimos meses, varios médicos especialistas que laboraban en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) han renunciado debido a una crisis estructural marcada por atrasos en el pago de salarios y la falta de plazas permanentes.

“Actualmente el IHSS solo cuenta con un cardiólogo, pues otro se marchó en enero por falta de pago. Estamos hablando de recurso humano altamente calificado, con hasta 15 años de formación académica”, indicó Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS.

Los especialistas señalan que muchos de sus compañeros deciden renunciar debido a que laboran bajo contratos temporales, lo que genera inestabilidad. En la mayoría de los casos, los salarios se retrasan entre dos y cuatro meses. Esta situación ha llevado a varios profesionales a migrar hacia el sector privado o incluso a otros países.

“Teníamos hace unas semanas unos ocho, a la fecha son como doce; el Seguro ha quedado sin especialistas. Hemos tratado de convencer a las autoridades de que es importante el nombramiento de los médicos, más allá del contrato temporal, porque la mayoría tienen temor de trabajar así, porque no les pagan; pasan cuatro o cinco meses sin que les paguen”, dijo Rodas.

El dirigente gremial manifestó que los derechohabientes son los más afectados, pues el acceso a los servicios se ha reducido, enfrentándose a largas listas de espera para consultas y cirugías de alta complejidad.

Pese a madrugar en busca de una cita, los pacientes denuncian que la respuesta del personal del Seguro Social suele ser: no hay cupos ni especialistas disponibles.

Esa situación provoca que estudios médicos o exámenes previos a la consulta tengan que repetirse, ya que para cuando se asigna una fecha de atención han perdido vigencia.

Un paciente relató que hace un año se practicó una serie de exámenes médicos, pero al no conseguir cita con especialista tiene que repetirlos.“Es como empezar de cero; se gasta dinero en laboratorios y al final no sirve de nada, es desesperante”, lamentó.