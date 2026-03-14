Real España perdió su invicto y Motagua sonríe: así quedó tabla de posiciones

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó este sábado 14 de marzo y hay movimientos en la tabla de posiciones. El Real España sufrió un duro golpe y perdió su invicto de la forma más dolorosa ante el Olancho FC en el Estadio Juan Ramón Brevé.
Los Aurinegros dejaron escapar su buena racha y todo pasó en el segundo tiempo del duelo ante los Potros. Jorlián Sánchez, Cristian Cálix y Darlin Murillo sentenciaron el juego en tierras olanchanas y le dieron 3 nuevos puntos a los Potros en casa.
Previamente, el Marathón doblegó a los Lobos de la UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal en el inicio de la jornada 12. Los verdolagas regresaron al triunfo con goles de Isaac Castillo y el argentino Nicolás Messiniti.
Con estos primeros resultados, el Motagua - que descansa en esta jornada - sonríe y se mantiene en el liderato del Clausura 2026 con 22 puntos. El Real España, que perdió su invicto, le secunda con la misma cantidad de unidades.
En el tercer lugar le sigue el Olancho FC con 17 y es perseguido por Marathón y Olimpia con 15 puntos. Los Lobos de la UPNFM se quedan en el sexto lugar con 13 y Victoria con Génesis PN se ubican en el séptimo y octavo puesto con 10.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Platense es décimo con 8 unidades y en el último lugar está Choloma con 6; los maquileros cierran con las acciones de la jornada sabatina ante el Juticalpa FC.