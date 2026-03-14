Real España perdió su invicto y Motagua sonríe: así quedó tabla de posiciones

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó este sábado 14 de marzo y hay movimientos en la tabla de posiciones. El Real España sufrió un duro golpe y perdió su invicto de la forma más dolorosa ante el Olancho FC en el Estadio Juan Ramón Brevé.

Los Aurinegros dejaron escapar su buena racha y todo pasó en el segundo tiempo del duelo ante los Potros. Jorlián Sánchez, Cristian Cálix y Darlin Murillo sentenciaron el juego en tierras olanchanas y le dieron 3 nuevos puntos a los Potros en casa.

Previamente, el Marathón doblegó a los Lobos de la UPNFM en el Estadio Yankel Rosenthal en el inicio de la jornada 12. Los verdolagas regresaron al triunfo con goles de Isaac Castillo y el argentino Nicolás Messiniti.