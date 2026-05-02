Honduras activa protocolo de contingencia tras cierre operaciones de Spirit Airlines

TEGUCIGALPA

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) informó este viernes que ha activado un protocolo de contingencia para proteger a los pasajeros afectados por el cierre de operaciones de Spirit Airlines en Estados Unidos. A través de un comunicado, la autoridad aeronáutica detalló que la medida busca garantizar los derechos de los usuarios que tenían vuelos programados con la aerolínea, luego de que esta anunciara la cancelación de todas sus operaciones.

La AHAC aseguró que, en cumplimiento del marco legal vigente, supervisará de forma rigurosa que los pasajeros reciban los reembolsos y compensaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil. Asimismo, la institución indicó que Spirit Airlines ha habilitado un portal digital exclusivo para la gestión de reclamos, el cual está siendo monitoreado por la autoridad para verificar su correcto funcionamiento y efectividad en la atención a los afectados. El ente regulador hizo un llamado a los pasajeros perjudicados a utilizar los canales oficiales dispuestos por la aerolínea, reiterando su compromiso de velar por el cumplimiento de sus derechos.

¿Por qué cerró Spirit Airlines?

Spirit Airlines sorprendió el viernes al anunciar el cese de operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate con el Gobierno de Trump 500 millones de dólares. En enero del 2024 un juez federal rechazó la oferta por 3.800 millones de dólares al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.