CSJ integra magistrados provisionales en la Sala de lo Constitucional para evitar retrasos

Tegucigalpa, Honduras

La Corte Suprema de Justicia de Honduras informó que adoptó una medida transitoria para mantener en funcionamiento la Sala de lo Constitucional, ante la vacante que aún no ha sido resuelta por el Pleno de magistrados. Según comunicó el Poder Judicial, mientras se define de forma permanente la titularidad pendiente, el Pleno acordó reforzar temporalmente la Sala con el apoyo de magistrados designados para evitar retrasos en la tramitación de expedientes.

Para esta integración provisional fueron llamados el magistrado Milton Jiménez Puerto y las magistradas Rebeca Ráquel Obando y Odalis Nájera, quienes acompañarán las labores jurisdiccionales mientras se adopta una decisión definitiva. La disposición fue tomada en la más reciente sesión del Pleno, donde se analizó la necesidad de garantizar que la Sala continúe conociendo asuntos de trámite sin que se produzca una paralización institucional. De acuerdo con lo explicado, el objetivo inmediato es sostener la operatividad del órgano constitucional para que los procesos en curso mantengan su curso normal, pese a la falta de un integrante titular. La medida surge en un contexto en el que distintos sectores de la comunidad jurídica habían solicitado a la presidencia del Poder Judicial acelerar la elección del magistrado que ocupará la vacante existente.