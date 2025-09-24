Exigen al Estado respuestas urgentes por migrantes desaparecidos

San Pedro Sula, Honduras

Con un llamado urgente al Estado para actuar con celeridad, eficiencia y enfoque de derechos humanos en la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, realizaron en San Pedro Sula el Primer Encuentro Internacional “Procesos de Búsqueda-Honduras”.

El evento, organizado por Cofamipro y el proyecto Voces Migrantes para el Cambio, reúne a comités de familiares de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como organizaciones internacionales especializadas, con el objetivo de visibilizar la problemática, compartir experiencias y fortalecer estrategias de búsqueda en la región mesoamericana. Durante la inauguración del encuentro, las familias organizadas reclamaron al Estado la activación inmediata de protocolos de búsqueda, la creación de un registro nacional unificado y actualizado de personas desaparecidas, y una cooperación internacional real y eficaz que permita enfrentar con mejores herramientas la complejidad de las desapariciones en contextos migratorios. "Las familias no pueden seguir buscando solas", afirmó Cristiana Rivera, integrante de Cofamicenh. "Cada día sin respuesta profundiza el dolor y borra pistas, necesitamos coordinación real entre instituciones, recursos suficientes y voluntad política para que la búsqueda sea inmediata, efectiva y con enfoque de derechos". En la región mesoamericana, la movilidad humana expone a miles de personas migrantes a riesgos extremos como violencias, accidentes, naufragios y extravíos. Sin embargo, la respuesta estatal continúa siendo deficiente, marcada por protocolos tardíos, registros fragmentados y escasa cooperación transfronteriza.

Cooperación sin fronteras, una necesidad urgente

La exigencia de las familias apunta también a la necesidad de fortalecer la interoperabilidad entre fiscalías, cancillerías y consulados, así como homologar protocolos y registros entre países de origen, tránsito y destino.

“La desaparición en contextos migratorios exige cooperación sin fronteras”, dijo Efraín Lindo, de Cofamidepe. “Los casos cruzan países y requieren registros compatibles y coordinación inmediata para seguir el rastro con rapidez”. Además de la búsqueda e identificación, los comités familiares insisten en el derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral. Demandaron reconocimiento de responsabilidades estatales, atención psicosocial, acceso a la justicia y garantías de no repetición. “La memoria de quienes faltan es un compromiso con la vida y con la democracia”, afirmó Deysi Mendes, de Cofamido. “Verdad y memoria son parte de la reparación”. Como parte del encuentro, Cofamipro presentará la primera plataforma digital de acceso público sobre personas migrantes desaparecidas en Honduras, impulsada por los propios comités familiares. Esta herramienta busca centralizar información, facilitar la búsqueda e identificación y vincularse con instancias nacionales e internacionales para mejorar la interoperabilidad y cooperación técnica.

Las organizaciones también demandaron:

• Activación inmediata de protocolos específicos desde la primera denuncia. • Fortalecimiento institucional con personal especializado, recursos adecuados y una cadena de mando clara. • Registro nacional único, interoperable con bases forenses y consulares, con garantías de protección de datos. • Atención integral a las familias, incluyendo acompañamiento psicosocial, asesoría legal y acceso a información. • Una política pública sostenida, con enfoque de derechos humanos, género, niñez y juventudes, que asegure verdad, justicia y reparación. El evento cuenta con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), referente internacional en el trabajo de identificación de personas desaparecidas, cuya experiencia busca ser replicada y adaptada al contexto mesoamericano. El proyecto Voces Migrantes para el Cambio impulsa la "ColaborAcción" entre sociedad civil, sector público y privado para promover la inclusión socioeconómica y la protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias.