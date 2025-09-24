Exigen al Estado respuestas urgentes por migrantes desaparecidos

“La desaparición en contextos migratorios exige cooperación sin fronteras”, dijo Efraín Lindo, de Cofamidepe. “Los casos cruzan países y requieren registros compatibles y coordinación inmediata para seguir el rastro con rapidez”.Además de la búsqueda e identificación, los comités familiares insisten en el derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral. Demandaron reconocimiento de responsabilidades estatales, atención psicosocial, acceso a la justicia y garantías de no repetición.“La memoria de quienes faltan es un compromiso con la vida y con la democracia”, afirmó Deysi Mendes, de Cofamido. “Verdad y memoria son parte de la reparación”.Como parte del encuentro, Cofamipro presentará la primera plataforma digital de <b>acceso público</b> sobre personas migrantes desaparecidas en Honduras, impulsada por los propios comités familiares.Esta herramienta busca centralizar información, facilitar la búsqueda e identificación y vincularse con instancias nacionales e internacionales para mejorar la interoperabilidad y cooperación técnica.