Embajada de EEUU en Honduras alerta a sus ciudadanos por posibles disturbios electorales

Tegucigalpa, Honduras.

La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió este lunes un recordatorio de seguridad dirigido a sus ciudadanos, en el que advierte sobre posibles manifestaciones, cierres viales y un incremento visible de fuerzas de seguridad durante el proceso electoral del 30 de noviembre.

Según el comunicado, la presencia policial y militar aumentará alrededor de los centros de votación, la mayoría ubicados en escuelas y edificios gubernamentales. Estas áreas podrían posiblemente registrar concentraciones espontáneas o protestas que alteren la circulación vehicular y las actividades cotidianas, por lo que se insta a los estadounidenses a mantenerse vigilantes.

En sus redes oficiales, la Embajada recomendó evitar aglomeraciones y mantenerse informados a través de medios locales.

“Se recomienda evitar grandes concentraciones o manifestaciones, monitorear los medios de comunicación y considerar tiempo adicional para viajar debido a posibles retrasos”, señaló uno de los mensajes divulgados.