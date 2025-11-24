Embajada de EEUU en Honduras alerta a sus ciudadanos por posibles disturbios electorales

Tegucigalpa, Honduras.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió este lunes un recordatorio de seguridad dirigido a sus ciudadanos, en el que advierte sobre posibles manifestaciones, cierres viales y un incremento visible de fuerzas de seguridad durante el proceso electoral del 30 de noviembre.
Según el comunicado, la presencia policial y militar aumentará alrededor de los centros de votación, la mayoría ubicados en escuelas y edificios gubernamentales. Estas áreas podrían posiblemente registrar concentraciones espontáneas o protestas que alteren la circulación vehicular y las actividades cotidianas, por lo que se insta a los estadounidenses a mantenerse vigilantes.
En sus redes oficiales, la Embajada recomendó evitar aglomeraciones y mantenerse informados a través de medios locales.
“Se recomienda evitar grandes concentraciones o manifestaciones, monitorear los medios de comunicación y considerar tiempo adicional para viajar debido a posibles retrasos”, señaló uno de los mensajes divulgados.
La sede diplomática recordó que cualquier reunión pública puede transformarse rápidamente y generar situaciones de riesgo.
Asimismo, advirtió que podrían presentarse interrupciones de tráfico y cierres temporales de carreteras, especialmente en zonas urbanas y puntos cercanos a centros electorales. Por ello, sugiere planificar rutas alternativas y revisar con anticipación los desplazamientos durante esta semana.
Registro en STEP y otras medidas preventivas
El aviso también incluye acciones puntuales para mejorar la seguridad personal. Entre ellas se destaca la inscripción en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que permite a los ciudadanos estadounidenses recibir notificaciones directas sobre alertas emitidas por el Departamento de Estado.
Además, se recomienda llevar siempre una identificación válida, mantener un perfil discreto, revisar los planes personales de seguridad y tener la documentación de viaje en un lugar accesible. La Embajada subraya que estas medidas pueden ser determinantes en caso de bloqueos imprevistos, reubicación de rutas o emergencias.