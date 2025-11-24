Gobierno decreta asueto el 1 de diciembre tras elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de la República anunció que el lunes 1 de diciembre de 2025 será asueto para todas las dependencias del Gobierno Central e instituciones descentralizadas, con el propósito de facilitar el desplazamiento y retorno de los ciudadanos que ejercerán el voto en las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, en cumplimiento de instrucciones de la Presidencia de la República.

El acuerdo responde al llamado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que mediante el Acuerdo No. 39-2025, publicado en la Gaceta el 29 de mayo de este año, convocó a la ciudadanía habilitada para elegir autoridades presidenciales, diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, así como corporaciones municipales.