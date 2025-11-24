Gobierno decreta asueto el 1 de diciembre tras elecciones generales

El Gobierno de la República anunció que el lunes 1 de diciembre de 2025 será asueto para todas las dependencias del Gobierno Central e instituciones descentralizadas, con el propósito de facilitar el desplazamiento y retorno de los ciudadanos que ejercerán el voto en las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.
La medida fue comunicada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, en cumplimiento de instrucciones de la Presidencia de la República.
El acuerdo responde al llamado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que mediante el Acuerdo No. 39-2025, publicado en la Gaceta el 29 de mayo de este año, convocó a la ciudadanía habilitada para elegir autoridades presidenciales, diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, así como corporaciones municipales.
De acuerdo con el comunicado, el asueto busca garantizar tiempo suficiente para que las personas que deben trasladarse a centros de votación lejos de su lugar de residencia o trabajo puedan participar en los comicios y regresar con seguridad.
La disposición incluye a instituciones descentralizadas, desconcentradas y aquellas bajo regímenes especiales, como el Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Instituciones exceptuadas
El Gobierno aclaró que el asueto no aplica para entidades cuya operación es esencial antes, durante y después de la jornada electoral. Entre ellas se encuentran los servicios de apoyo al proceso electoral, seguridad, defensa, bomberos, salud y atención de emergencias. El comunicado menciona, entre otros, al Sistema Nacional de Emergencias 911, cuadrillas de emergencia de Sanaa, Hondutel y la Enee.
Estas instituciones deberán mantener únicamente el personal indispensable para asegurar la continuidad de los servicios. Al mismo tiempo, se instruyó que los trabajadores que permanezcan en funciones también tengan la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.