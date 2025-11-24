Ana Paola Hall: "Yo daré los resultados la noche de las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.

Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), negó el pasado 23 de noviembre que sus decisiones dentro del pleno favorezcan al Partido Libertad y Refundación (Libre). “Yo no voto a favor de ningún partido en el pleno del CNE. Mi deber es votar con criterio jurídico, técnico y garantizando un trato equitativo... jamás votaría inclinada hacia ningún partido político”, afirmó la presidenta del CNE, durante una entrevista en el programa 30/30.

Hall defendió que su actuación se basa exclusivamente en análisis jurídicos y técnicos. Además, llevó consigo un cuadro estadístico para respaldar su postura. Según esos datos, entre el 11 de septiembre, cuando asumió la presidencia del órgano, y el 22 de noviembre, el CNE emitió 1,147 resoluciones y acuerdos, de los cuales 1,118 fueron aprobados por unanimidad. Únicamente 29 decisiones registraron divergencias entre los consejeros. “La consejera López Osorio votó en contra en nueve ocasiones y el consejero Marlon Ochoa en 20”, detalló. “1,118 veces hemos votado los tres juntos”.

Compromiso de informar resultados preliminares la misma noche

Durante la entrevista, Hall subrayó su responsabilidad legal de convocar al pleno para divulgar los resultados preliminares de las elecciones. Citó el artículo 279 de la Ley Electoral: "El pleno de consejeros en sesión pública, como máximo tres horas después de cerrados los centros de votación, tendrá que salir a informar sobre los resultados electorales preliminares". Hall dijo esperar que los demás consejeros también comparezcan: "Confío en que mis compañeros, como buenos patriotas, depondrán cualquier interés partidario... es su obligación constitucional". Rememoró que en 2021, pese a rumores y dudas, el pleno se reunió completo. "La historia no solo debe repetirse, sino superarse". Además, señaló que el objetivo es presentar resultados entre las 8:30 y 9:00 de la noche, dependiendo de la hora de cierre de votación. A la consulta de si los resultados se darán sin falta, respondió: "Yo voy a dar resultados esa noche. Yo voy a estar ahí esa noche".

Escenarios, temores y llamado al voto masivo

La presidenta del CNE reconoció que en los días previos a las elecciones han circulado múltiples escenarios sobre posibles complicaciones durante la jornada. “No sabe cómo tengo inundado mi celular... y ningún escenario es favorable”, comentó. Ante ello, dirigió un mensaje directo a la ciudadanía: “El pueblo hondureño tiene de su parte un inmenso porcentaje de lo que pueda ocurrir. Salgan a votar masivamente para que nadie tenga excusas en aceptar los resultados”.