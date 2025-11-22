  1. Inicio
Ana Hall alerta sobre retraso en GPS de maletas electorales y anuncia acciones legales

En su cuenta de X, Ana Hall explicó que, gracias a que el banderillazo y el despacho del material electoral se realizó a tiempo, el proceso electoral no enfrenta retrasos

Ana Paola Hall, consejra presidenta del CNE, durante el banderillazo del despacho de las maletas electorales.
Tegucigalpa, Honduras

La consejera electoral Ana Hall informó este sábado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso, lo que podría generar responsabilidades legales y económicas para la empresa proveedora.

En su cuenta de X, Hall explicó que, gracias a que el banderillazo y el despacho del material electoral se realizaron a tiempo, el proceso electoral no enfrenta retrasos graves.

CNE despacha las primeras maletas electorales al interior de Honduras

“Si hubiéramos esperado los GPS, hoy tendríamos una crisis importante en el proceso”, señaló.

La consejera aseguró que cuando los GPS lleguen al país se tomarán las medidas pertinentes.

"Por ahora, contamos con los GPS en el transporte hacia cada Departamento", destacó.

Finalizó: "Banderillazo y despacho del material electoral en tiempo y Retrasos: Ninguno".

Despacho de maletas electorales

El pasado jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el banderillazo inicial del despacho de las maletas electorales sin GPS para los deparatmentos de Colón, Atlántida y Ocotepeque.

Los camiones cargados con el material electoral partieron con rumbo a los departamentos mencionados, donde serían distribuidos en los distintos centros de votación.

En ese momento, la consejera presidente Ana Hall detalló que estas primeras maletas contenían todos los documentos y equipos básicos que permitirán a los organismos electorales locales organizar y garantizar el ejercicio democrático en cada mesa de votación.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
