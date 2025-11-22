Ana Hall alerta sobre retraso en GPS de maletas electorales y anuncia acciones legales

Tegucigalpa, Honduras

La consejera electoral Ana Hall informó este sábado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso, lo que podría generar responsabilidades legales y económicas para la empresa proveedora. En su cuenta de X, Hall explicó que, gracias a que el banderillazo y el despacho del material electoral se realizaron a tiempo, el proceso electoral no enfrenta retrasos graves.

"Si hubiéramos esperado los GPS, hoy tendríamos una crisis importante en el proceso", señaló. La consejera aseguró que cuando los GPS lleguen al país se tomarán las medidas pertinentes. "Por ahora, contamos con los GPS en el transporte hacia cada Departamento", destacó. Finalizó: "Banderillazo y despacho del material electoral en tiempo y Retrasos: Ninguno".

Despacho de maletas electorales