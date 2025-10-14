Paso a paso para votar correctamente en elecciones Honduras 2025

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió una guía oficial para que todos los hondureños habilitados puedan ejercer su derecho de votar de manera segura y ordenada.

Este 30 de noviembre más 6.5 millones de hondureños tienen una cita importante con la democracia, por ende, deberán acudir a las urnas en este proceso de Elecciones Generales 2025 y, es fundamental que conozcan el proceso correcto para emitir su voto y evitar inconvenientes en las mesas receptoras.

Sigue estos pasos para votar:

Antes de acudir a las urnas este 30 de noviembre, revisa tu centro de votación y mesa asignada en este link: censo.cne.hn/censo/ .

1. Verifica tu lugar de votación

2. Lleva tu Documento Nacional de Identidad (DNI)

Es indispensable presentar tu DNI vigente para poder votar. Sin él, no podrás ejercer el sufragio.

3. Respeta el horario de votación

Las mesas receptoras de votos son siempre habilitadas desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en todos los centros educativos a nivel nacional. Llegar temprano ayudará a evitar aglomeraciones y garantiza que votes con tranquilidad.

4. Dirígete a tu mesa y recibe la boleta

Una vez en tu mesa, el personal electoral de los diferentes partidos políticos verificará tus datos y te entregará las papeletas electorales correspondientes presidente, diputados y corporación municipal.

5. Marca tu preferencia correctamente

Marca con claridad una sola opción por cada categoría (presidente, diputados (válido 20 marcas), corporaciones municipales, etc.).

Evita marcar más de una opción, ya que tu boleta podría ser anulada en la papeleta de presidente y corporación municipal.

Utiliza el lápiz o bolígrafo autorizado según las instrucciones de la mesa.

6. Deposita la boleta en la urna

Dobla la papeleta según las instrucciones y depósitala en la urna correspondiente en la mesa, estas están identificadas por colores.

7. Salga de manera ordenada

Una vez emitas tu voto, retírate del área de votación para permitir que otros ciudadanos puedan ejercer su derecho sin contratiempos.

8. Respeta la jornada electoral

No lleves celulares dentro del área de votación para fotografiar tu boleta.

Evita cualquier forma de propaganda electoral dentro del centro de votación.

Cumple con las medidas de bioseguridad si están vigentes.