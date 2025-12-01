Desgarrador mensaje del hermano de Orinson Amaya: "Te amo"

Uno de los hermanos de Orinson Amaya ha conmovido en las redes sociales tras dejar desgarradoras palabras por la muerte del presidente de Marathón.
El Club Deportivo Marathón y el fútbol de Honduras se encuentran de luto tras la repentina muerte este lunes 1 de diciembre de Orinson Amaya, presidente del conjunto verdolaga.
Orinson murió debido a un infarto a sus 52 años y deja un gran legado en Marathón con el que ganó un título ante Motagua en el Clausura 2018 baja las órdenes de Héctor Vargas.
El 2025 era un año de fiesta para Marathón: su centenario. Bajo la dirección de Amaya, el club celebró los 100 años con la afición, pero este lunes 1 de diciembre el fútbol nacional y los aficionados verdolagas se encuentran de luto tras el repentilo fallecimiento.
La muerte de Orinson Amaya ha dejado miles de mensajes y su familia es la que más sufre la pérdida de una gran persona.
Uno de los que se ha pronunciado sobre la muerte de Orinson ha sido Jonathan Amaya, hermano del presidente del Marathón que falleció de un paro cardíaco este lunes 1 de diciembre en horas de la mañana.
El hermano de Jonathan Amaya y resto de familiares rompieron en llanto al acudir a la clínica donde lamentablemente murió Orinson este lunes en horario de la mañana.
Mediante sus redes sociales de Facebook e Instagram, Jonathan Amaya reaccionó y se despidió con emotivas palabras de su amado hermano.
“La vida por estos colores. Te amo, hermano mío", comenzó diciendo Jonathan Amaya en referencia a la muerte de su amado familiar.
El hermano de Orinson Amaya tuvo palabras de despedida para el presidente del conjunto verdolaga y no pudo contener el llanto en el centro médico donde murió el jerarca del Marathón.
"Siempre en el corazón. Siempre estará tu Marathón primero", señaló Jonathan en referencia a su hermano Orinson que lamentablemente murió este 1 de diciembre del 2025.
"No hay palabras para describir esto", fue el mensaje de despedida de Jonathan Amaya en referencia a la repentina y triste muerte de su hermano Orinson.
Las desgarradoras palabras de Jonathan sobre su hermano Orinson tras el deceso del presidente de los verdolagas.
El hermano de Orinson Amaya también compartió un emotivo video donde se ve al presidente del Marathón celebrando el Centenario de los verdes.
Otra reacción de Jonathan Amaya sobre la muerte de su hermano Orinson.
En charla con As Sports, Jonathan brindó detalles sobre la muerte de su hermano: "Llegó a la clínica caminando, se registró y ya dentro le pegó el paro cardíaco".
"Mi hermano nos enseñó a trabajar, me enseñó muchos valores. Generaba empleo, a los empleados los escuchaba,, era una calidad de persona", señaló Jonathan en charla con As Sports.
Jonathan Amaya en una fotografía junto a su hermano Orinson con la Copa que ganó Marathón en el 2018 tras vencer en tanda de penales al Marathón.