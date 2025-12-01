Donald Trump sobre elecciones en Honduras: "Están tratando de cambiar los resultados"

Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente a las elecciones generales de Honduras con un fuerte mensaje publicado en su red social Truth a las 8:50 PM de este lunes. En su mensaje, Trump acusó a las autoridades del país de intentar "cambiar los resultados de su elección presidencial" y advirtió que, de hacerlo, "habrá consecuencias graves". Además, enfatizó que el pueblo hondureño votó "en números abrumadores el 30 de noviembre" y exigió que se respete el proceso democrático.

Trump también se refirió al conteo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo al que señaló por detener "abruptamente el conteo a medianoche del 30 de noviembre", cuando solo el 47 por ciento de los votos había sido contabilizado. Según el mandatario, ese conteo mostraba una contienda cerrada entre Tito Asfura y Salvador Nasralla, con Asfura manteniendo una estrecha ventaja de 500 votos.

"Es imprescindible que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contabilizados. ¡La democracia debe prevalecer!", dijo.

Trump sobre Honduras y sus elecciones

Desde días antes de las elecciones del 30 de noviembre, el presidente de Estados Unidos expresó su respaldo al candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, asegurando que no podría trabajar con los también candidatos Rixi Moncada y Salvador Nasralla, tachándolos de “comunistas”. Posteriormente, Trump reiteró su respaldo a Asfura, añadiendo a su mensaje que concedería un indulto al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien guarda prisión en Estados Unidos por temas de narcotráfico. En su red social Truth Social dijo que Asfura es el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", agregando que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", al ser el que defiende la democracia y "lucha contra" el venezolano Nicolás Maduro.

