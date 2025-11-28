Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández: Indulto "es un milagro de Dios, se ha hecho justicia"

San Pedro Sula, Honduras

El anuncio realizado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, generó la reacción inmediata de su esposa, Ana García de Hernández.

En una conferencia de prensa ofrecida desde su residencia en la colonia Palmeras de San Ignacio, la ex primera dama salió acompañada de sus tres hijos y dijo que hoy es un día de mucho gozo para su familia.



Para comenzar, hizo una oración de rodillas junto a sus hijos y aseguró que todo era un milagro de parte Dios.

"Gracias, Padre. Me dijiste que este anillo lo volvería a poner en la mano de mi esposo y yo sé que así va a ser muy pronto. Por años dijimos volverá y tú (Dios) has honrado esa palabra. Eres un Dios grande y poderoso y nos has demostrado justicia", dijo mientras elevaban una oración.

Ana García aprovechó para agradecer especialmente al presidente de Estados Unidos: "Estamos muy contentas con el gabinete de Trump".

"Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición, usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente. Lo bendecimos", expresó muy emocionada la ex primera dama.