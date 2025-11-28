Ana García, esposa de Juan Orlando Hernández: Indulto "es un milagro de Dios, se ha hecho justicia"

El anuncio realizado este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, generó la reacción inmediata de su esposa, Ana García de Hernández.
En una conferencia de prensa ofrecida desde su residencia en la colonia Palmeras de San Ignacio, la ex primera dama salió acompañada de sus tres hijos y dijo que hoy es un día de mucho gozo para su familia.
Para comenzar, hizo una oración de rodillas junto a sus hijos y aseguró que todo era un milagro de parte Dios.
"Gracias, Padre. Me dijiste que este anillo lo volvería a poner en la mano de mi esposo y yo sé que así va a ser muy pronto. Por años dijimos volverá y tú (Dios) has honrado esa palabra. Eres un Dios grande y poderoso y nos has demostrado justicia", dijo mientras elevaban una oración.
Ana García aprovechó para agradecer especialmente al presidente de Estados Unidos: "Estamos muy contentas con el gabinete de Trump".
"Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición, usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente. Lo bendecimos", expresó muy emocionada la ex primera dama.
Además, recordó que la extradición de su esposo "se trataba de una venganza porque buscaban silenciar a un adversario político. Hoy se ha hecho justicia. Nuestra familia se siente reivindicada por parte de Dios, de Trump y de millones de hondureños".
Sus hijas Daniela e Isabella también tomaron la palabra y agradecieron a Dios y al presidente Trump por el perdón otorgado a su padre.
Indulto a Juan Orlando Hernández
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", reveló el mandatario en su red social Truth Social.
Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato nacionalista Nasry 'Tito' Asfura y prometió que "habrá mucho apoyo" para Honduras, si dicho político gana.
"Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto", escribió.
Extradición de JOH
Juan Orlando Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.
Al exmandatario hondureño lo acusaron de haber recibido dinero del 'Chapo' Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.