Trump y Maduro hablaron por teléfono para acordar una reunión, según el New York Times

Según el medio neoyorquino, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro para acordar una reunión en Estados Unidos.

  • 28 de noviembre de 2025 a las 14:13 -
  • Agencia EFE
Fotografías de archivo donde aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

 SHAWN THEW / RAYNER PENA R / EFE
Miami, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos, reportó este viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Según reveló este viernes el The New York Times, el diálogo representa un inusual gesto de acercamiento en un momento de marcadas hostilidades entre ambos gobiernos.

Trump anuncia acciones en tierra contra "narcotraficantes venezolanos"

El rotativo detalla que en la llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro incluso se incluyó la posibilidad de un futuro encuentro entre ambos líderes en territorio estadounidense. La propuesta, sin embargo, aún no se ha concretado, de acuerdo con fuentes citadas por el diario.

El contacto se produjo en un contexto de fuerte tensión política y militar. Washington ha incrementado su presencia en el Caribe, mientras Caracas denuncia movimientos que considera una amenaza directa contra el presidente Maduro.

Pese a este clima, la conversación abre la puerta a una posible vía diplomática que contrasta con las acusaciones de narcotráfico presentadas por Estados Unidos contra el dirigente venezolano y altos mandos de su gobierno, así como con las advertencias sobre una eventual acción en territorio venezolano.


