¿Cómo funcionaría el perdón presidencial que Trump anunció para Juan Orlando?

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el anuncio del expresidente Donald Trump de otorgar un “indulto o perdón total” a Juan Orlando Hernández —condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico—, surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de esa potestad presidencial y cómo podría ejecutarse en este caso. LA PRENSA Premium conversó con un abogado y analista internacional radicado en Estados Unidos, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, y explicó que el Poder Ejecutivo norteamericano tiene la facultad absoluta para conceder un perdón presidencial en casos de delitos federales, como el que enfrenta el exmandatario hondureño. El experto señaló que el poder de perdón está contemplado en el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, lo que otorga al presidente un control “plenario y supremo” sobre este tipo de decisiones. "El Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, y de la Milicia de los diversos Estados, cuando sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del principal funcionario de cada uno de los Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político (impeachment)", reza el texto. “Si al presidente Trump le da la gana, se levanta en la mañana, firma el documento para cualquier persona que tenga un delito federal (...) Nadie lo puede obligar a nada”, afirmó el entrevistado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el especialista, el perdón —que en el derecho estadounidense no se denomina indulto— puede aplicarse en cuatro modalidades: conmutación total de la pena, conmutación parcial, revisión para trabajos comunitarios y amnistía, aunque esta última solo procede cuando se beneficia a todas las personas condenadas por el mismo delito, por lo que no encajaría en el caso de Hernández.

¿Qué podría pasar con Juan Orlando?

El analista explicó que, de otorgarse un perdón, Trump podría imponer condiciones específicas a Hernández, como permanecer en Estados Unidos, devolverle la visa o permitirle regresar a Honduras. Todo depende exclusivamente del presidente. Sobre la situación jurídica del exmandatario, condenado en 2024 a 45 años de prisión por colaborar con el narcotráfico, el experto señaló que el perdón no borra necesariamente la culpabilidad, pero puede dejarlo en libertad o modificar la pena según lo disponga Trump. Además, afirmó que el trámite es rápido (en un día), si existe voluntad presidencial y que es necesario que el delito sea federal, no estatal (en el caso de JOH el delito fue federal). "Por ejemplo, si sale libre Juan Orlando el presidente Trump decide cualquier condición y él lo pone al final del documento, él es el único que puede hacer eso, es su poder plenario supremo", explicó. "El artículo 2 es un artículo constitucional que los estadounidenses votaron desde 1776, entonces nadie tiene que preguntarse si el perdón se le da a alguien que es buena gente, que es mala gente, si lo saca o no lo saca, ese no es problema político ni nada, es problema del presidente", agregó el togado. Previo a las elecciones generales de este 30 de noviembre, el presidente Trump ha emitido dos tweets en los que ha mostrado su apoyo al candidato nacionalista, Nasry Asfura. "Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea", escribió este viernes en la red social Truth. "Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. VOTE POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande!", agregó. Para algunos analistas internacionales consideran que estas declaraciones son parte de una estrategia por parte de Trump para lograr alianzas con países de Centroamérica y enviar un mensaje a países vecinos.

"Un error"