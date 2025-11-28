¿Cómo funcionaría el perdón presidencial que Trump anunció para Juan Orlando?

Tras el <b><a href="https://www.laprensa.hn/honduras/estados-unidos-trump-promete-indultar-expresidente-juan-orlando-hernandez-JA28397178">anuncio del expresidente Donald Trump de otorgar un “indulto o perdón total” a Juan Orlando Hernández</a></b> —condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico—, surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de esa potestad presidencial y cómo podría ejecutarse en este caso.LA PRENSA Premium conversó con un abogado y analista internacional radicado en Estados Unidos, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, y explicó que el Poder Ejecutivo norteamericano tiene la facultad absoluta para conceder un perdón presidencial en casos de delitos federales, como el que enfrenta el exmandatario hondureño.El experto señaló que el poder de perdón está contemplado en el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, lo que otorga al presidente un control “plenario y supremo” sobre este tipo de decisiones."El Presidente será Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, y de la Milicia de los diversos Estados, cuando sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos; podrá requerir la opinión, por escrito, del principal funcionario de cada uno de los Departamentos Ejecutivos, sobre cualquier asunto relacionado con los deberes de sus respectivas oficinas, y tendrá el poder de conceder indultos y perdones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político (impeachment)", reza el texto.“Si al presidente Trump le da la gana, se levanta en la mañana, firma el documento para cualquier persona que tenga un delito federal (...) Nadie lo puede obligar a nada”, afirmó el entrevistado.Según el especialista, el perdón —que en el derecho estadounidense no se denomina indulto— puede aplicarse en cuatro modalidades: conmutación total de la pena, conmutación parcial, revisión para trabajos comunitarios y amnistía, aunque esta última solo procede cuando se beneficia a todas las personas condenadas por el mismo delito, por lo que no encajaría en el caso de Hernández.