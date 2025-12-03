Trump indulta a Juan Orlando Hernández mientras refuerza campaña antidroga

Por Tyler Pager / The New York Times International Nueva York — El Presidente Donald J. Trump y sus principales asesores han afirmado que los cárteles de la droga representan uno de los peligros más apremiantes para Estados Unidos y han prometido erradicarlos del hemisferio occidental. Como parte de ese esfuerzo, Trump indicó el 29 de noviembre que intensificaría su campaña contra los cárteles de la droga, diciendo en redes sociales que el espacio aéreo alrededor de Venezuela debería considerarse “CERRADO EN SU TOTALIDAD”. Menos de 24 horas antes, Trump había anunciado en redes sociales que otorgaba un indulto total a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, quien había sido condenado en la UE por cargos de narcotráfico, en lo que se demostró una importante victoria para las autoridades en un caso contra un ex jefe de Estado.

Las dos publicaciones mostraron una notable disonancia en la estrategia del Presidente, mientras tomaba pasos para intensificar una campaña militar contra el narcotráfico al tiempo que ordenaba la liberación de un hombre que la fiscalía dijo había aceptado "sobornos derivados de cocaína" de los cárteles y "protegió sus drogas con todo el poder y la fuerza del Estado —el Ejército, la policía y el sistema judicial". De hecho, la fiscalía afirmó que Hernández permitió durante años que la cocaína procedente de Venezuela fluyera por Honduras con destino a la UE. El Senador Tim Kaine , demócrata, calificó el indulto de "inadmisible" y afirmó que las acciones de Trump eran una prueba más de una "narrativa falsa" en torno a su estrategia para combatir las drogas ilícitas. "Esto desmiente por completa la afirmación del Gobierno de que realmente les preocupa el narcotráfico, y eso plantea la pregunta de qué está sucediendo realmente con la operación en Venezuela", dijo. La Administración Trump ha batallado para justificar claramente su acumulación de una presencia militar tan numerosa en el Caribe. El Presidente ha señalado con frecuencia a las operaciones antinarcóticos, pero el tamaño de las fuerzas estadounidenses en la región sugiere ambiciones mayores. En privado, el Presidente ha mostrado interés en las reservas petroleras de Venezuela, mientras que él y sus asesores también han manifestado su deseo de deponer a Nicolás Maduro , el líder autoritario. En un comunicado, Trump afirmó que había otorgado el indulto porque "muchos amigos" se lo habían pedido. "Le dieron 45 años porque era el Presidente del País se le podría hacer esto a cualquier Presidente", afirmó. Horas después de que Trump anunciara el indulto para Hernández, Pete Hegseth , el Secretario de Defensa, publicó en redes sociales: "Apenas hemos comenzado a matar narcoterroristas". En los últimos meses, la UE ha reforzado su presencia militar en el Caribe. El Ejército estadounidense ha efectuado casi dos docenas de ataques desde principios de septiembre contra embarcaciones que, afirma, transportaban drogas a la UE, matando a más de 80 personas. Pero el Gobierno aún no ha detallado evidencia que respalde esas afirmaciones.

Críticas por el indulto a Hernández